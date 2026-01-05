Разлагающийся труп мужчины нашли в теплотрассе на юге Волгограда

В Красноармейском районе у гимназии по улице Удмуртская обнаружен разлагающийся труп. По сообщению очевидцев, тело неизвестного мужчины нашли на трубах теплотрассы сотрудники ресурсоснабжающей организации и сообщили об этом в правоохранительные органы.

В СУ СКР по региону эту информацию подтвердили. Умершему на вид 55-60 лет. Труп с гнилостными изменениями находился в открытом технологическом колодце теплотрассы напротив дома №18 по ул. Удмуртская. В этом здании, судя по карте, находится гимназия №8.

- Телесных повреждений и признаков насильственной смерти не обнаружено, - сообщили в СУ СКР по региону.

Известно, что на теплотрассе велись работы. Место было огорожено в соответствии с требованиями безопасности. Следственным органам предстоит выяснить, как тело мужчины попало в колодец.

Фото: «Волгоград Красноармейский» / t.me





