Общество

«Как в фильме ужасов»: в Волгограде лопнувшая труба с кипятком в МКД превратила новогоднюю ночь в ад

Общество 05.01.2026 15:31
0
05.01.2026 15:31



Жильцы аварийной трехэтажки на ул. Бахтурова, 29 в Волгограде пережили настоящий кошмар в новогоднюю ночь, который продолжается для них до сих пор. После боя курантов на крыше многоквартирного дома произошел порыв трубы с горячей водой, которая стала заливать квартиры с третьего по первый этажи. Этот поток кипятка коммунальные службы смогли остановить только через 11 часов.

- Ровно в 12 ночи с 31 декабря на 1 января у нас начался потоп. Мы 11 часов звонили во все инстанции – в полицию, прокуратуру, 112, везде, но приехала только скорая, чтобы оказать помощь пострадавшим, если такие есть. К счастью, мы все живые, - рассказала ИА «Высота 102» жительница дома Жанна.


По ее словам, кипяток под давлением всю ночь хлестал из трубы. Квартира на третьем этаже уже, вероятно, восстановлению не подлежит. На первом вздулась вся мебель, полы, обвалился потолок.

- У меня рухнуло в квартире все, ничего не осталось – все плавало в кипятке. Лично мне негде жить. А у меня несовершеннолетний ребенок, - рассказывает женщина.

Аварийная бригада приехала по вызову только 1 января в 11 часов. Рабочие поставили на дырявую трубу хомут и уехали. Из щелей, как уверяет женщина, до сих пор вытекает вода. 


Жанна напомнила, что это уже второе затопление дома кипятком. Жильцы еще смогли восстановиться после первой такой аварии, которая случилась примерно год назад. Женщина сообщила, что тогда личное в ее квартире пропал свет и отопление. 

- У меня зеркала не отпотевают в квартире, как фильме ужасов, - говорит Жанна.


О проблемах этого аварийного дома ИА «Высота 102» ранее сообщало в публикации «Просто открыли вентиль»: в Волгограде из-за ремонта «для галочки» утонул в кипятке дом на ул. Бахтурова. На жалобы жителей этой трехэтажки в ноябре 2025 года обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил организовать проверку по факту нерасторопности обслуживающей организации.

Видео и фото жильцов дома


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
05.01.2026 21:28
Общество 05.01.2026 21:28
Комментарии

0
Далее
Общество
05.01.2026 21:23
Общество 05.01.2026 21:23
Комментарии

0
Далее
Общество
05.01.2026 20:02
Общество 05.01.2026 20:02
Комментарии

0
Далее
Общество
05.01.2026 18:58
Общество 05.01.2026 18:58
Комментарии

0
Далее
Общество
05.01.2026 18:44
Общество 05.01.2026 18:44
Комментарии

0
Далее
Общество
05.01.2026 15:31
Общество 05.01.2026 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
05.01.2026 14:35
Общество 05.01.2026 14:35
Комментарии

0
Далее
Общество
05.01.2026 13:57
Общество 05.01.2026 13:57
Комментарии

0
Далее
Общество
05.01.2026 11:54
Общество 05.01.2026 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
05.01.2026 11:08
Общество 05.01.2026 11:08
Комментарии

0
Далее
Общество
05.01.2026 10:45
Общество 05.01.2026 10:45
Комментарии

0
Далее
Общество
05.01.2026 09:34
Общество 05.01.2026 09:34
Комментарии

0
Далее
Общество
05.01.2026 08:42
Общество 05.01.2026 08:42
Комментарии

0
Далее
Общество
05.01.2026 08:13
Общество 05.01.2026 08:13
Комментарии

0
Далее
Общество
05.01.2026 07:43
Общество 05.01.2026 07:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:28
Волгоградцам с 1 марта разрешат позже оплачивать коммунальные услугиСмотреть фотографии
21:23
Росавиация 5 января закрыла небо над Волгоградом для полетовСмотреть фотографии
20:35
Каким волгоградским специалистам повысят зарплаты в 2026 годуСмотреть фотографии
20:02
Отказавшихся улетать на юг лебедей отвезли в Анапу на поездеСмотреть фотографии
19:18
Чиновники, блогеры и олигарх: кого задерживали и судили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:58
Беспилотную опасность 5 января объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:44
Заслуженный юрист РФ Анатолий Мочалов скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:01
Волгоградская «Волжаночка-ГРАСС» объявила о кадровых перестановкахСмотреть фотографии
17:28
СК и полиция занялись делом об избиении волгоградки из-за правнучкиСмотреть фотографии
16:51
Разлагающийся труп мужчины нашли в теплотрассе на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
16:14
Непогода повредила три жилых дома в Ростове-на-ДонуСмотреть фотографии
15:31
«Как в фильме ужасов»: в Волгограде лопнувшая труба с кипятком в МКД превратила новогоднюю ночь в адСмотреть фотографииCмотреть видео
14:35
Каток в ЦПКиО Волгограда выдержал испытание дождем и плюсомСмотреть фотографии
13:57
Круглогодичный призыв в армию: когда, для чего и что изменится в 2026 годуСмотреть фотографии
12:54
Дороги в Волгоградской области посыпают реагентами 310 спецмашинСмотреть фотографии
12:22
Легенда волгоградского футбола Олег Веретенников отмечает 56-летие Смотреть фотографии
11:54
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Волгограде и областиСмотреть фотографии
11:08
МЧС перед Рождеством проверяет волгоградские храмыСмотреть фотографии
10:45
Выплаты пострадавшим от БПЛА назначают в районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:34
Опубликован график личного приема руководителей СУ СКР по Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:42
Свет после бурана вернули всем жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:13
В Волгограде 75 спецмашин чистят дороги от снега и льдаСмотреть фотографии
08:00
Украинские БПЛА сбили в Волгоградской области до наступления ночиСмотреть фотографии
07:43
Медиаторов привлекут при рассмотрении дел о разводах в РоссииСмотреть фотографии
07:06
«Провели в аэропорту всю ночь»: волгоградцы больше 10 часов ожидают вылета в МосквуСмотреть фотографии
06:32
Угрозу атак БПЛА 5 января сняли в Волгоградской области спустя 13 часовСмотреть фотографии
06:12
В волгоградском аэропорту задерживаются 18 авиарейсовСмотреть фотографии
22:58
Росавиация открыла аэропорт Волгограда, 4 самолёта ушли на запасные аэродромыСмотреть фотографии
21:18
Атака дронов ВСУ на Волгоградскую область: ПВО уничтожила 3 беспилотникаСмотреть фотографии
21:04
До 20 увеличилось количество задержанных в Волгограде авиарейсовСмотреть фотографии
 