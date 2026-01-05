«Как в фильме ужасов»: в Волгограде лопнувшая труба с кипятком в МКД превратила новогоднюю ночь в ад





Жильцы аварийной трехэтажки на ул. Бахтурова, 29 в Волгограде пережили настоящий кошмар в новогоднюю ночь, который продолжается для них до сих пор. После боя курантов на крыше многоквартирного дома произошел порыв трубы с горячей водой, которая стала заливать квартиры с третьего по первый этажи. Этот поток кипятка коммунальные службы смогли остановить только через 11 часов.

- Ровно в 12 ночи с 31 декабря на 1 января у нас начался потоп. Мы 11 часов звонили во все инстанции – в полицию, прокуратуру, 112, везде, но приехала только скорая, чтобы оказать помощь пострадавшим, если такие есть. К счастью, мы все живые, - рассказала ИА «Высота 102» жительница дома Жанна.





По ее словам, кипяток под давлением всю ночь хлестал из трубы. Квартира на третьем этаже уже, вероятно, восстановлению не подлежит. На первом вздулась вся мебель, полы, обвалился потолок.

- У меня рухнуло в квартире все, ничего не осталось – все плавало в кипятке. Лично мне негде жить. А у меня несовершеннолетний ребенок, - рассказывает женщина.

Аварийная бригада приехала по вызову только 1 января в 11 часов. Рабочие поставили на дырявую трубу хомут и уехали. Из щелей, как уверяет женщина, до сих пор вытекает вода.





Жанна напомнила, что это уже второе затопление дома кипятком. Жильцы еще смогли восстановиться после первой такой аварии, которая случилась примерно год назад. Женщина сообщила, что тогда личное в ее квартире пропал свет и отопление.

- У меня зеркала не отпотевают в квартире, как фильме ужасов, - говорит Жанна.





О проблемах этого аварийного дома ИА «Высота 102» ранее сообщало в публикации «Просто открыли вентиль»: в Волгограде из-за ремонта «для галочки» утонул в кипятке дом на ул. Бахтурова. На жалобы жителей этой трехэтажки в ноябре 2025 года обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил организовать проверку по факту нерасторопности обслуживающей организации.

Видео и фото жильцов дома





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!