«Солисты Москвы» и поэма маршала: Волгоград отметит 83-ю годовщину контрнаступления

Общество 18.11.2025 15:25
18.11.2025 15:25


19 ноября в Волгограде в День 83-й годовщины начала разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом пройдут памятные мероприятия. Как сообщает V102.RU, традиционно к памятникам героев будут возложены цветы и венки, а Волгоград на один день официально сменит название на Сталинград. 

Памятные мероприятия подготовили в городе-герое учреждения культуры и музеи.

Волгоградский планетарий приглашает всех на научно-познавательную полнокупольную программу «Бессмертный подвиг Сталинграда». Военный иммерсивный фильм начнется в 18:00. Билеты необходимо приобрести заранее.

Сотрудники музея-заповедника «Старая Сарепта» в этот день расскажут об обороне южных рубежей города-героя. Музейную программу можно будет посетить с 09:00.

В музее-панораме «Сталинградская битва» состоится передача уникального издания поэмы Маршала Советского Союза Андрея Ивановича Еременко «Сталинград». Репринтное издание выпустил к 80-летию Великой Победы российский Госфильмофонд. Ранее произведение не публиковалось и не выставлялось в публичном пространстве. Уточнить о времени начала мероприятия можно на сайте музея. 

Еще одна выставка в музее-панораме, подготовленная Государственной Думой РФ и «РИА Новости», расскажет о преступлениях киевского режима в отношении мирных жителей ЛНР и ДНР. 

Завершится праздничная программа большим музыкально-драматическим спектаклем «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются», который пройдет на сцене Нового экспериментального театра при участии ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Прямую трансляцию спектакля можно будет увидеть на телеканале «Волгоград-ТРВ».

Памятные мероприятия также продолжатся и после 19 ноября. Так, Волгоградский областной театр кукол покажет трогательную историю маленького сталинградца. Узнать о стоимости билетов и времени показа спектакля можно на сайте театра. 

Еще один военный спектакль покажет НЭТ 20 ноября. Зрителей приглашают на премьерный показ спектакля «Василий Теркин». 

