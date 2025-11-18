Спорт

«Не всё сложилось»: волгоградский рукопашник Михаил Исаенко завоевал бронзу чемпионата мира

Спорт 18.11.2025 20:52
В Рязани прошёл чемпионат мира по рукопашному бою, в котором приняли участие более 150 представителей 22 стран. Волгоградец Михаил Исаенко завоевал бронзовую награду по итогам международного турнира в двух видах программы, которые включали в себя демонстрацию спортивной техники рукопашного боя и поединки на арене. 

Исаенко прошёл отбор на чемпионат мира благодаря завоеванной бронзе на чемпионате России. В весовой категории свыше 97 кг подопечный тренера Александра Гороховича в Рязани дошёл до полуфинала соревнований. На этой стадии наш земляк уступил своему соотечественнику и будущему триумфатору мирового форума - Дмитрию Жукову из Калуги. Благодаря достигнутому результату Исаенко вместе с иранским рукопашником поднялся на третью ступень пьедестала почёта.


Напомним, в 2024 году Михаил стал чемпионом мира. В интервью сайту V102.RU Исаенко заявил, что намерен был защитить чемпионский титул.

- У меня была задача выиграть чемпионат мира. В этот раз нё все сложилось по ходу моего выступления. Подготовка была на хорошем уровне. Сначала тренировки в Волгограде, потом прошёл сбор в Московской области в составе сборной России. Конечно, все соперники на турнире тоже высокого уровня. В следующем году намерен снова бороться за победу на чемпионате мира. Но в любом случае завоёванная бронзовая медаль - значимое достижение в моей карьере, так как турнир носит международный статус. Теперь буду готовиться к чемпионату России, который пройдёт в 2026 году, - отметил волгоградский спортсмен. 

Фото: Александр Горохович 

