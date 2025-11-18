«Не всё сложилось»: волгоградский рукопашник Михаил Исаенко завоевал бронзу чемпионата мира

В Рязани прошёл чемпионат мира по рукопашному бою, в котором приняли участие более 150 представителей 22 стран. Волгоградец Михаил Исаенко завоевал бронзовую награду по итогам международного турнира в двух видах программы, которые включали в себя демонстрацию спортивной техники рукопашного боя и поединки на арене.
Исаенко прошёл отбор на чемпионат мира благодаря завоеванной бронзе на чемпионате России. В весовой категории свыше 97 кг подопечный тренера Александра Гороховича в Рязани дошёл до полуфинала соревнований. На этой стадии наш земляк уступил своему соотечественнику и будущему триумфатору мирового форума - Дмитрию Жукову из Калуги. Благодаря достигнутому результату Исаенко вместе с иранским рукопашником поднялся на третью ступень пьедестала почёта.
Напомним, в 2024 году Михаил стал чемпионом мира. В интервью сайту V102.RU Исаенко заявил, что намерен был защитить чемпионский титул.
Фото: Александр Горохович