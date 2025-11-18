Волгоградские коммунальщики ликвидировали условную аварию на сетях





В Волгограде прошли совместные учения специалистов ресурсоснабжающих организаций и сотрудников МУП ВХК по организации теплоснабжения соцобъектов в случае остановки насосов на котельных. Восстановить подачу тепла после условной аварии удалось за час с помощью мобильной котельной.

– Согласно легенде, на объекте произошло аварийное отключение электричества, а на улице – устойчивый «минус». В таких условиях без циркуляции теплоноситель быстро остывает. Возобновить подачу тепла в соцобъекты можно с помощью мобильной котельной. Скорость ее «запуска» также отрабатывали во время учений, - пояснили в пресс-службе «Концессий теплоснабжения».





В организации уточнили, что при возникновении нештатной ситуации дорога каждая минута, поэтому специалисты работали слаженно и оперативно. Это позволило уложиться в запланированное время и возобновить подачу тепла.

– Переносная котельная способна отапливать любой соцобъект – поликлинику, больницу или детский сад. Поставленные задачи были выполнены, – отметил первый заместитель генерального директора «Концессий теплоснабжения» Алексей Гуляев.

Отметим, отработка возможных нештатных ситуаций на практике проводится регулярно. Так, в августе в рамках подготовки к отопительному сезону волгоградские коммунальщики приняли участие в тренировке по ликвидации аварийных ситуаций на магистральных тепловых сетях совместно с представителями профильных ведомств города, Госжилнадзора, диспетчерских и аварийно-спасательных служб. А 13 ноября с ГУ МЧС провели учения на котельной квартала 1111 в Кировском районе.