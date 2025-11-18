Экономика

В Волгограде отметили 35-летие со дня создания налоговых органов на торжественной коллегии

Экономика 18.11.2025 18:53
0
18.11.2025 18:53


Сегодня, 18 ноября, в Волгограде прошло торжественное заседание коллегии УФНС России по Волгоградской области, посвященное 35-летию образования налоговых органов, передает ИА «Высота 102».

Участие в мероприятии приняли главный федеральный инспектор по Волгоградской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Дмитрий Сафонов, председатель Волгоградской облдумы Александр Блошкин, председатель Волгоградского облсуда Алексей Глухов, председатель Арбитражного суда Волгоградской области Игорь Макаров, прокурор Волгоградской области Денис Костенко, начальник УФСБ России по Волгоградской области Александр Ларин. Участие в коллегии, которая прошла под председательством руководителя УФНС России по региону Романа Иванова, приняли его заместители и начальники территориальных налоговых органов области.


Налоговики подвели итоги работы. Роман Иванов отметил, что Управление на протяжении последних лет находится на первом месте в Южном Федеральном округе и занимает лидирующие позиции по всем основным показателям деятельности службы.

Так, за последние пять лет (с 2020 по 2024 гг.) объем поступлений в консолидированный бюджет РФ с учетом доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование от всех налогоплательщиков Волгоградской области, в том числе администрируемых на федеральном уровне, вырос на 160,6 млрд руб. или в 1,6 раза, и составил за 2024 год 443 млрд рублей.

По состоянию на 1 сентября 2025 года объем поступлений от всех налогоплательщиков Волгоградской области составил 307,1 млрд руб., в том числе доходы федерального бюджета составили – 126,8 млрд руб., консолидированного бюджета субъекта РФ – 109,2 млрд руб., поступления доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, администрируемых налоговыми органами составили – 71,1 млрд рублей.

Управление ФНС России по Волгоградской области обеспечило в истекшем периоде 2025 года в полном объеме поступления налоговых платежей в бюджет Российской Федерации и их положительные темпы роста.


В налоговых органах Волгоградской области по состоянию на 1 сентября состояло на учете более 28,6 тысячи налогоплательщиков – юридических лиц, свыше 2,5 млн налогоплательщиков – физических лиц и 64 тысячи физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.

В Волгоградской области сохраняется тенденция к увеличению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, действующих свыше 5 лет. Так, доля юридических лиц, действующих свыше 5 лет, увеличилась с 62% (по состоянию на 01.01.2021) до 81,5% (по состоянию на 01.01.2025). Доля индивидуальных предпринимателей, действующих более 5 лет, увеличилась с 37% (по состоянию на 01.01.2021) до 45,3% (по состоянию на 01.01.2025).

Дмитрий Сафонов в своем выступлении поздравил работников налоговых органов Волгоградской области с профессиональным праздником и дал высокую оценку эффективности деятельности УФНС. Также он отметил, что за прошедшие годы налоговая служба претерпела колоссальные изменения, адаптировалась к новым экономическим реалиям, стала более современной и эффективной.

От имени губернатора Волгоградской области Героя России Андрея Бочарова и депутатского корпуса сотрудников налоговых органов Волгоградской области с юбилейной годовщиной создания службы поздравил председатель регионального парламента Александр Блошкин.   

- Управление Федеральной налоговой службы по Волгоградской области успешно обеспечивает своевременность налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, осуществляет контроль за соблюдением налогового законодательства, на высоком уровне предоставляет услуги населению, обеспечивает доступность информации для граждан и организаций, – подчеркнул Александр Блошкин. – Волгоградская областная Дума тесно взаимодействует с налоговой службой. Без авторитетной позиции ведомства, изложенной в официальных заключениях, не обходится рассмотрение ни одного проекта, затрагивающего бюджетную или налоговую сферу. Руководитель регионального УФНС наделен правом законодательной инициативы в Волгоградской областной Думе. Уверен, что деятельность Управления и в дальнейшем будет способствовать развитию волгоградского региона и страны.

Руководитель УФНС России по региону Роман Иванов поблагодарил коллектив за добросовестный труд и преданность делу. Ежегодно сотрудники налоговых органов вносят весомый вклад в укрепление экономики региона, а также повышение уровня налоговой культуры населения области. Профессионализм каждого – это важный пример для нового поколения инспекторов. Основными задачами налоговых органов региона продолжают оставаться формирование финансовой основы деятельности государства, обеспечение ведения законного и прозрачного бизнеса, а также высокое качество предоставляемых государственных услуг.

В завершении коллегии сотрудникам налоговых органов Волгоградской области вручены более 130 правительственных и ведомственных наград, а также награды органов законодательной и исполнительной власти региона.

Фото УФНС России по Волгоградской области / Волгоградской облдумы

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
18.11.2025 21:04
Экономика 18.11.2025 21:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.11.2025 18:53
Экономика 18.11.2025 18:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.11.2025 09:32
Экономика 18.11.2025 09:32
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.11.2025 13:43
Экономика 17.11.2025 13:43
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.11.2025 12:42 Реклама
Экономика 17.11.2025 12:42 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2025 09:37 Реклама
Экономика 17.11.2025 09:37 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.11.2025 20:29
Экономика 15.11.2025 20:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.11.2025 14:21
Экономика 14.11.2025 14:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.11.2025 12:02
Экономика 14.11.2025 12:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.11.2025 18:58
Экономика 13.11.2025 18:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.11.2025 17:34 Реклама
Экономика 13.11.2025 17:34 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.11.2025 15:05
Экономика 13.11.2025 15:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.11.2025 07:46
Экономика 13.11.2025 07:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.11.2025 07:18
Экономика 13.11.2025 07:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.11.2025 15:18
Экономика 12.11.2025 15:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:04
Волгоградским бизнесменам с 2026 года разрешат не платить страховые взносыСмотреть фотографии
20:52
«Не всё сложилось»: волгоградский рукопашник Михаил Исаенко завоевал бронзу чемпионата мираСмотреть фотографии
20:44
В вымогательстве миллионов в Астрахани обвиняют 72-летнего пенсионераСмотреть фотографии
20:15
В Волгограде после заявления Бастрыкина взялись за проект ремонта моста через ВДСКСмотреть фотографии
20:02
В Михайловке госнаграды погибших участников СВО передали их роднымСмотреть фотографии
19:27
В Волгограде установили временные знаки «Сталинград»Смотреть фотографии
19:03
В Камышине задержали браконьера с двумя застреленными косулямиСмотреть фотографии
18:53
В Волгограде отметили 35-летие со дня создания налоговых органов на торжественной коллегииСмотреть фотографии
17:25
В Волгограде суд оштрафовал топ-менеджера АО «Приволжтрансстрой» ГаврюченковаСмотреть фотографии
17:15
Под Волгоградом водитель «Лады» протаранил фургон дорожников и погибСмотреть фотографии
16:47
Погибшего на СВО Александра Школина похоронили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:34
Клиенты Т2 первыми могут выбрать название сети или эмодзи вместо стандартного имениСмотреть фотографии
16:30
В Волгограде суд предписал выслать повеселившегося в отделе полиции кубинцаСмотреть фотографии
16:25
В Волгограде отдали под суд 17-летнего радикала за организацию экстремистской ячейкиСмотреть фотографии
15:38
Бочаров принял участие в закладке ледокола Сталинград с Владимиром ПутинымСмотреть фотографииCмотреть видео
15:25
«Солисты Москвы» и поэма маршала: Волгоград отметит 83-ю годовщину контрнаступленияСмотреть фотографии
14:45
Елена Береговая стала новой главой Камышинского районаСмотреть фотографии
14:26
Волгоградские туристы столкнулись с «охлаждением» SIM-картСмотреть фотографии
14:06
Чиновница проработала почти 19 лет в саратовской администрации с поддельным дипломомСмотреть фотографии
13:41
Под Волгоградом супруга погибшего участника СВО через суд лишила его родителей выплатСмотреть фотографии
13:03
Краснокнижный «ведьмин» гриб нашла пастушка в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:30
Ростов попал в перечень городов с самым грязным воздухомСмотреть фотографии
12:05
Под Волгоградом осудят коммерсанта, который год не платил зарплату сотрудникамСмотреть фотографии
11:59
«Это прискорбная правда»: суд в Волгограде освободил от наказания убийц родных певца ШаляпинаСмотреть фотографии
10:39
После гибели трех человек в загоревшемся после ДТП авто под Волгоградом возбудили делоСмотреть фотографии
10:19
В центре Волгограда иномарка отправила электровелосипедста в больницуСмотреть фотографии
10:10
Волгоградские коммунальщики ликвидировали условную аварию на сетяхСмотреть фотографии
10:07
Волгоградцам напомнили о сроках замены правСмотреть фотографии
10:02
«Нет ни здоровья, ни денег»: незаконно осужденный экс-директор училища в Волгоградской области погряз в судахСмотреть фотографии
09:32
Волгоградцев предупредили о возможности встретить новый год в темнотеСмотреть фотографии
 