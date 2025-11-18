В Волгограде отметили 35-летие со дня создания налоговых органов на торжественной коллегии

Сегодня, 18 ноября, в Волгограде прошло торжественное заседание коллегии УФНС России по Волгоградской области, посвященное 35-летию образования налоговых органов, передает ИА «Высота 102».

Участие в мероприятии приняли главный федеральный инспектор по Волгоградской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Дмитрий Сафонов, председатель Волгоградской облдумы Александр Блошкин, председатель Волгоградского облсуда Алексей Глухов, председатель Арбитражного суда Волгоградской области Игорь Макаров, прокурор Волгоградской области Денис Костенко, начальник УФСБ России по Волгоградской области Александр Ларин. Участие в коллегии, которая прошла под председательством руководителя УФНС России по региону Романа Иванова, приняли его заместители и начальники территориальных налоговых органов области.





Налоговики подвели итоги работы. Роман Иванов отметил, что Управление на протяжении последних лет находится на первом месте в Южном Федеральном округе и занимает лидирующие позиции по всем основным показателям деятельности службы.

Так, за последние пять лет (с 2020 по 2024 гг.) объем поступлений в консолидированный бюджет РФ с учетом доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование от всех налогоплательщиков Волгоградской области, в том числе администрируемых на федеральном уровне, вырос на 160,6 млрд руб. или в 1,6 раза, и составил за 2024 год 443 млрд рублей.

По состоянию на 1 сентября 2025 года объем поступлений от всех налогоплательщиков Волгоградской области составил 307,1 млрд руб., в том числе доходы федерального бюджета составили – 126,8 млрд руб., консолидированного бюджета субъекта РФ – 109,2 млрд руб., поступления доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, администрируемых налоговыми органами составили – 71,1 млрд рублей.

Управление ФНС России по Волгоградской области обеспечило в истекшем периоде 2025 года в полном объеме поступления налоговых платежей в бюджет Российской Федерации и их положительные темпы роста.





В налоговых органах Волгоградской области по состоянию на 1 сентября состояло на учете более 28,6 тысячи налогоплательщиков – юридических лиц, свыше 2,5 млн налогоплательщиков – физических лиц и 64 тысячи физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.

В Волгоградской области сохраняется тенденция к увеличению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, действующих свыше 5 лет. Так, доля юридических лиц, действующих свыше 5 лет, увеличилась с 62% (по состоянию на 01.01.2021) до 81,5% (по состоянию на 01.01.2025). Доля индивидуальных предпринимателей, действующих более 5 лет, увеличилась с 37% (по состоянию на 01.01.2021) до 45,3% (по состоянию на 01.01.2025).

Дмитрий Сафонов в своем выступлении поздравил работников налоговых органов Волгоградской области с профессиональным праздником и дал высокую оценку эффективности деятельности УФНС. Также он отметил, что за прошедшие годы налоговая служба претерпела колоссальные изменения, адаптировалась к новым экономическим реалиям, стала более современной и эффективной.

От имени губернатора Волгоградской области Героя России Андрея Бочарова и депутатского корпуса сотрудников налоговых органов Волгоградской области с юбилейной годовщиной создания службы поздравил председатель регионального парламента Александр Блошкин.

- Управление Федеральной налоговой службы по Волгоградской области успешно обеспечивает своевременность налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, осуществляет контроль за соблюдением налогового законодательства, на высоком уровне предоставляет услуги населению, обеспечивает доступность информации для граждан и организаций, – подчеркнул Александр Блошкин. – Волгоградская областная Дума тесно взаимодействует с налоговой службой. Без авторитетной позиции ведомства, изложенной в официальных заключениях, не обходится рассмотрение ни одного проекта, затрагивающего бюджетную или налоговую сферу. Руководитель регионального УФНС наделен правом законодательной инициативы в Волгоградской областной Думе. Уверен, что деятельность Управления и в дальнейшем будет способствовать развитию волгоградского региона и страны.

Руководитель УФНС России по региону Роман Иванов поблагодарил коллектив за добросовестный труд и преданность делу. Ежегодно сотрудники налоговых органов вносят весомый вклад в укрепление экономики региона, а также повышение уровня налоговой культуры населения области. Профессионализм каждого – это важный пример для нового поколения инспекторов. Основными задачами налоговых органов региона продолжают оставаться формирование финансовой основы деятельности государства, обеспечение ведения законного и прозрачного бизнеса, а также высокое качество предоставляемых государственных услуг.

В завершении коллегии сотрудникам налоговых органов Волгоградской области вручены более 130 правительственных и ведомственных наград, а также награды органов законодательной и исполнительной власти региона.

Фото УФНС России по Волгоградской области / Волгоградской облдумы