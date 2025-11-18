В Камышине задержали браконьера с двумя застреленными косулями

Очередного браконьера задержали в Волгоградской области. Наряд ДПС остановил в Камышине «Ниву», в которой в качестве пассажира находился 44-летний житель города.

В ходе осмотра автомобиля полицейские обнаружили в багажнике 2 туши косули с огнестрельными ранениями, ружье «Сайга» и патроны к нему. Выяснилось, что документов, разрешающих охоту, у мужчины не было. Мужчина находится под подпиской о невыезде, пояснили в ГУ МВД по Волгоградской области.







Напомним, на днях в Волгоградской области 50-летний житель Киквидзенского района был уличен в убийстве лося. Мужчина застрелил животное из чужого и незарегистрированного ружья, к тому же он не имел лицензии на охоту.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

