В Камышине задержали браконьера с двумя застреленными косулями

Происшествия 18.11.2025 19:03
18.11.2025 19:03


Очередного браконьера задержали в Волгоградской области. Наряд ДПС остановил в Камышине «Ниву», в которой в качестве пассажира находился 44-летний житель города.

В ходе осмотра автомобиля полицейские обнаружили в багажнике 2 туши косули с огнестрельными ранениями, ружье «Сайга» и патроны к нему. Выяснилось, что документов, разрешающих охоту, у мужчины не было. Мужчина находится под подпиской о невыезде, пояснили в ГУ МВД по Волгоградской области.


Напомним, на днях в Волгоградской области 50-летний житель Киквидзенского района был уличен в убийстве лося. Мужчина застрелил животное из чужого и незарегистрированного ружья, к тому же он не имел лицензии на охоту.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

