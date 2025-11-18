Под Волгоградом водитель «Лады» протаранил фургон дорожников и погиб

Смертельное ДТП с участием фургона дорожной службы произошло сегодня, 18 ноября, в Дубовском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, погиб водитель легкового автомобиля, который врезался в дорожников.





- В 14-00 час. водитель автомашины «Лада Гранта», на 665 км ФАД «Сызрань – Саратов – Волгоград» не справился с управлением и наехал стоявшую автомашину «ГАЗель», - сообщили в Главке. - В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» скончался до приезда скорой медицинской помощи.





На фото с места происшествия видно, что на участке, где произошло ДТП, установлены предупредительные знаки о проведении ремонтных работ.





Движение здесь затруднено. На месте ДТП работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области