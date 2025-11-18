Происшествия

Под Волгоградом водитель «Лады» протаранил фургон дорожников и погиб

Происшествия 18.11.2025 17:15
0
18.11.2025 17:15


Смертельное ДТП с участием фургона дорожной службы произошло сегодня, 18 ноября, в Дубовском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, погиб водитель легкового автомобиля, который врезался в дорожников.


- В 14-00 час. водитель автомашины «Лада Гранта», на 665 км ФАД «Сызрань – Саратов – Волгоград» не справился с управлением и наехал стоявшую автомашину «ГАЗель», - сообщили в Главке. - В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» скончался до приезда скорой медицинской помощи.


На фото с места происшествия видно, что на участке, где произошло ДТП, установлены предупредительные знаки о проведении ремонтных работ.


Движение здесь затруднено. На месте ДТП работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
18.11.2025 17:15
Происшествия 18.11.2025 17:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.11.2025 16:30
Происшествия 18.11.2025 16:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.11.2025 10:19
Происшествия 18.11.2025 10:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.11.2025 19:26
Происшествия 17.11.2025 19:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.11.2025 14:48
Происшествия 17.11.2025 14:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.11.2025 10:21
Происшествия 17.11.2025 10:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.11.2025 10:16
Происшествия 17.11.2025 10:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2025 12:00
Происшествия 16.11.2025 12:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2025 11:07
Происшествия 16.11.2025 11:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2025 10:55
Происшествия 16.11.2025 10:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2025 10:26
Происшествия 16.11.2025 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2025 02:22
Происшествия 16.11.2025 02:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2025 01:02
Происшествия 16.11.2025 01:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2025 00:52
Происшествия 16.11.2025 00:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2025 14:27
Происшествия 15.11.2025 14:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:25
В Волгограде суд оштрафовал топ-менеджера АО «Приволжтрансстрой» ГаврюченковаСмотреть фотографии
17:15
Под Волгоградом водитель «Лады» протаранил фургон дорожников и погибСмотреть фотографии
16:47
Погибшего на СВО Александра Школина похоронили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:34
Клиенты Т2 первыми могут выбрать название сети или эмодзи вместо стандартного имениСмотреть фотографии
16:30
В Волгограде суд предписал выслать повеселившегося в отделе полиции кубинцаСмотреть фотографии
16:25
В Волгограде отдали под суд 17-летнего радикала за организацию экстремистской ячейкиСмотреть фотографии
15:38
Бочаров принял участие в закладке ледокола Сталинград с Владимиром ПутинымСмотреть фотографииCмотреть видео
15:25
«Солисты Москвы» и поэма маршала: Волгоград отметит 83-ю годовщину контрнаступленияСмотреть фотографии
14:45
Елена Береговая стала новой главой Камышинского районаСмотреть фотографии
14:26
Волгоградские туристы столкнулись с «охлаждением» SIM-картСмотреть фотографии
14:06
Чиновница проработала почти 19 лет в саратовской администрации с поддельным дипломомСмотреть фотографии
13:41
Под Волгоградом супруга погибшего участника СВО через суд лишила его родителей выплатСмотреть фотографии
13:03
Краснокнижный «ведьмин» гриб нашла пастушка в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:30
Ростов попал в перечень городов с самым грязным воздухомСмотреть фотографии
12:05
Под Волгоградом осудят коммерсанта, который год не платил зарплату сотрудникамСмотреть фотографии
11:59
«Это прискорбная правда»: суд в Волгограде освободил от наказания убийц родных певца ШаляпинаСмотреть фотографии
10:39
После гибели трех человек в загоревшемся после ДТП авто под Волгоградом возбудили делоСмотреть фотографии
10:19
В центре Волгограда иномарка отправила электровелосипедста в больницуСмотреть фотографии
10:10
Волгоградские коммунальщики ликвидировали условную аварию на сетяхСмотреть фотографии
10:07
Волгоградцам напомнили о сроках замены правСмотреть фотографии
10:02
«Нет ни здоровья, ни денег»: незаконно осужденный экс-директор училища в Волгоградской области погряз в судахСмотреть фотографии
09:32
Волгоградцев предупредили о возможности встретить новый год в темнотеСмотреть фотографии
09:32
Волгоградцам почти на 9 тысяч увеличат пенсии в декабреСмотреть фотографии
09:06
138 жителей атаковали жалобами волгоградский РПНСмотреть фотографии
08:55
Волгоградка перевела мошенникам 1,5 млн рублейСмотреть фотографии
08:30
Волгоград 19 ноября станет СталинградомСмотреть фотографии
08:16
Доппоезда назначат из Москвы в Волгоград в новогодние каникулыСмотреть фотографии
08:02
Из-за погодной аномалии в Волгоградской области расцвела вербаСмотреть фотографии
07:45
МО: над регионами РФ ночью сбили 31 украинских БПЛАСмотреть фотографии
07:35
Экономист рассказала о выгодных условиях досрочного погашения кредитовСмотреть фотографии
 