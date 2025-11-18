Общество

Погибшего на СВО Александра Школина похоронили в Волгоградской области

18.11.2025
В Урюпинском районе Волгоградской области сегодня, 18 ноября, простились с Александром Школиным, который почти два года воевал на СВО. Александр родился в хуторе Провоторовский 2 октября 1984 года, окончил Дубовскую среднюю школу. В конце 2023 года ушел служить по контракту в зону СВО.

Похоронили воина на его малой родине – в хуторе Провоторовский.

- Скорбим по поводу гибели земляка и выражаем искренние соболезнования родным и близким.  Вечная память герою! – говорится в некрологе.

Фото Дубовское сельское поселение

