В Урюпинском районе Волгоградской области сегодня, 18 ноября, простились с Александром Школиным, который почти два года воевал на СВО. Александр родился в хуторе Провоторовский 2 октября 1984 года, окончил Дубовскую среднюю школу. В конце 2023 года ушел служить по контракту в зону СВО.
Похоронили воина на его малой родине – в хуторе Провоторовский.
- Скорбим по поводу гибели земляка и выражаем искренние соболезнования родным и близким. Вечная память герою! – говорится в некрологе.
Фото Дубовское сельское поселение