Волгоградские пловцы берут медали на чемпионате России





В казанском центре водных видов спорта проходит чемпионат России по плаванию на «короткой воде». Сборная Волгоградской области совсем неплохо выступает на этом старте. Вчера, в четвертый соревновательный день, волгоградец Михаил Щербаков завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 метров комплексным плаванием. Его результат – 52.37. Золото выиграл звезда мирового уровня, москвич Климент Колесников (51.02). Серебро у пловца из Санкт-Петербурга Алексея Сударева (52.33).

Бронзу для нашей команды добыла Полина Козякина на дистанции 1500 метров вольным стилем (16:00.64).

Ранее серебро сборной Волгоградской области принесла Серафима Фокина, которая была второй на дистанции 200 метров баттерфляем, с результатом – 2:08.07. А еще раньше Михаил Щербаков выиграл 200-метровку комплексным плаванием с рекордом Европы для юношей до 18 лет.

Сегодня серебро завоевал Иван Моргун, который с результатом 7:36.37 был вторым на 800 метров «кролем».

Также сегодня выступили в финальных заплывах совсем юные Фокина и Виктория Токарева. Первая стала седьмой на стометровке баттерфляем (58.48), вторая стала шестой на 400 метров комплексным плаванием (4:43.21), что можно считать вполне достойным выступлением в силу возраста спортсменок.

На снимке Полина Козякина (слева) на церемонии награждения.

Фото: пресс-служба Федерации водных видов спорта России