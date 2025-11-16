



Сегодня, 16 ноября, в Астрахани прошёл матч 11-го тура женской гандбольной Суперлиги, в котором «Астраханочка» обыграла «Динамо-Синару» со счётом 35:26.

Перед очной встречей астраханская и волгоградская команды с 12 и 10 очками занимали шестое и седьмое места соответственно.

Дополнительный интерес к волжскому противостоянию придавал тот факт, что в летнее межсезонье в стан астраханского клуба из «Динамо-Синары» перешли Надежда Колесникова, Елизавета Дудкина, София Романенко и Виктория Турусина. В обратном направлении последовали Карина Сисенова и Татьяна Кириллова. Все шесть игроков с обеих сторон оказались в заявке на противостояние со своими бывшими коллективами. Также главный тренер бело-голубых Евгений Дмитриев является воспитанником астраханского гандбола и по завершении игровой карьеры долгое время работал в структуре «Астраханочки». Поэтому для него сегодняшний матч тоже был особенным.

Кроме того, в составе гостей отсутствовала из-за полученного растяжения голеностопного сустава Валентина Минченко, получившая травму в прошлом матче с «Ладой». Её заменила Арина Прокофьева из «Динамо-Синары-3».

Первый тайм остался за хозяйками. В стартовой пятиминутке подопечные Михаила Измайлова убежали в отрыв - 5:1. Волгоградки не реализовали несколько своих бросков, которые отразила голкипер астраханской команды Валентина Дегтярёва. Евгений Дмитриев из-за провального начала взял тайм аут, по ходу которого тренер сделал акцент на недостаточной эффективности проводимых комбинаций. Но и после минутного перерыва волгоградские спортсменки не могли стабилизировать свою игру в атаке и приблизиться к соперницам, у которых, в свою очередь, залетало практически всё.

Динамовки почти восемь минут не могли забросить мяч в ворота. Прервала затяжную голевую засуху ближе к середине первого тайма Алина Загороднева с семиметровой отметки. До окончания тайма ситуация на площадке не изменилась. Астраханки уверенно действовали по счёту и по итогам первой половины еще больше увеличили преимущество - 20:13.

Второй тайм оказался более равным. Хозяйки чуть снизили атакующий напор, а гости после попадания Кирилловой на 43-й минуте матча сократили отрыв до «минус четыре» - 21:25. Как показал дальнейший ход встречи, это был максимум, чего удалось добиться бело-голубым до конца игры. Как и в первом тайме, у гостей страдала реализация созданных моментов и на последнем рубеже также поймала кураж Дегтярёва, которая к своим итоговым 19 спасениям добавила три заброшенных мяча.

На последней минуте Елизавета Дудкина огорчила своих бывших одноклубниц, а затем в ответной атаке за секунду до финальной сирены отличилась Алёна Алексеева. Окончательный результат противостояния двух клубов с берегов Волги - 35:26 в пользу «Астраханочки».

Главный тренер «Динамо-Синары» Евгений Дмитриев на пресс-конференции рассказал о причинах поражения. В частности, сегодня у волгоградских гандболисток возникли большие проблемы с реализацией семиметровых. Из девяти попыток с точки гости забросили всего четыре штрафных броска, что и подчеркнул Дмитриев в своём выступлении.

- Получилось немногое. Мы провалили начало матча. Это очень сильно повлияло на ход игры. Надо было реализовывать созданные моменты, которые у нас были, но не забиваем семиметровые, не забрасываем с шести метров. Начали проигрывать 1:5. «Астраханочка» достаточно опытная команда, она вцепилась в эту разницу. И дальше в первом тайме мы не забивали. Очень тяжело отыграть восемь мячей после первой половины. Порадовала молодёжь, которой мы даём играть. Конечно, я мог их поменять из-за ошибок, но нам нужно через это пройти, потому что мы на них рассчитываем. Хотим, чтобы играли наши воспитанницы. Что касается игры, то она, откровенно, не получилась. Идём дальше, - резюмировал наставник.

Алина Загороднева была признана лучшим игроком в составе гостей.

- Благодарю наших болельщиков, которые приехали сюда поддержать команду. И хочется извиниться, что не оправдали их ожидания. Мы не сыграли в защите. Эмоции, конечно, отрицательные. Хотели дать бой и навязать борьбу в конце матча. Не реализовали свои моменты. Счёт на табло, - отметила Загороднева.

Теперь в женской Суперлиги наступит пауза на игры сборных. В расположение национальной команды России, которая проведёт тренировочный сбор в Подмосковье с 17 по 24 ноября, отправится Алина Загороднева.

В следующем матче 29 ноября «Динамо-Синара» в Москве встретится с «Лучом». А 5 декабря бело-голубые дома примут новороссийскую «Черноморочку».

«Астраханочка» (Астрахань) – «Динамо-Синара» (Волгоград) – 35:26 (20:13).

16 ноября. Астрахань. СК «Звёздный». 2000 зрителей.

Судьи: Андрей Будагов, Руслан Ханмагомедов (оба - Краснодар).

«Астраханочка»: Дегтярёва (3) (Колесникова, Якупова) - Климанцева (5), Сотникова (12/6), Ильина (2), Дудина (6), Кайнарова (4), Юрьева - Бессалая, Шаповалова, Романенко (1), Дудкина (1), Турусина, Нефёдова, Корнеева (1).

«Динамо-Синара»: Дувакина (Баскакова) - Сисенова (2), Загороднева (10/1), Кириллова (4/2), Скивко (1), Кириченко (3), Черненко - Фёдорова, Прокофьева, Алексеева (3/1), Климова, Белолипецкая (1), Гафонова.

7-метровые: 6/6 – 9/4.

Штрафное время: 10 - 8.

Потери: 5 - 6.

Фото: ГК «Астраханочка»