Сегодня, 16 ноября, в Астрахани прошёл матч 11-го тура женской гандбольной Суперлиги, в котором «Астраханочка» обыграла «Динамо-Синару» со счётом 35:26.
Перед очной встречей астраханская и волгоградская команды с 12 и 10 очками занимали шестое и седьмое места соответственно.
Дополнительный интерес к волжскому противостоянию придавал тот факт, что в летнее межсезонье в стан астраханского клуба из «Динамо-Синары» перешли Надежда Колесникова, Елизавета Дудкина, София Романенко и Виктория Турусина. В обратном направлении последовали Карина Сисенова и Татьяна Кириллова. Все шесть игроков с обеих сторон оказались в заявке на противостояние со своими бывшими коллективами. Также главный тренер бело-голубых Евгений Дмитриев является воспитанником астраханского гандбола и по завершении игровой карьеры долгое время работал в структуре «Астраханочки». Поэтому для него сегодняшний матч тоже был особенным.
Кроме того, в составе гостей отсутствовала из-за полученного растяжения голеностопного сустава Валентина Минченко, получившая травму в прошлом матче с «Ладой». Её заменила Арина Прокофьева из «Динамо-Синары-3».
Первый тайм остался за хозяйками. В стартовой пятиминутке подопечные Михаила Измайлова убежали в отрыв - 5:1. Волгоградки не реализовали несколько своих бросков, которые отразила голкипер астраханской команды Валентина Дегтярёва. Евгений Дмитриев из-за провального начала взял тайм аут, по ходу которого тренер сделал акцент на недостаточной эффективности проводимых комбинаций. Но и после минутного перерыва волгоградские спортсменки не могли стабилизировать свою игру в атаке и приблизиться к соперницам, у которых, в свою очередь, залетало практически всё.
Динамовки почти восемь минут не могли забросить мяч в ворота. Прервала затяжную голевую засуху ближе к середине первого тайма Алина Загороднева с семиметровой отметки. До окончания тайма ситуация на площадке не изменилась. Астраханки уверенно действовали по счёту и по итогам первой половины еще больше увеличили преимущество - 20:13.
Второй тайм оказался более равным. Хозяйки чуть снизили атакующий напор, а гости после попадания Кирилловой на 43-й минуте матча сократили отрыв до «минус четыре» - 21:25. Как показал дальнейший ход встречи, это был максимум, чего удалось добиться бело-голубым до конца игры. Как и в первом тайме, у гостей страдала реализация созданных моментов и на последнем рубеже также поймала кураж Дегтярёва, которая к своим итоговым 19 спасениям добавила три заброшенных мяча.
На последней минуте Елизавета Дудкина огорчила своих бывших одноклубниц, а затем в ответной атаке за секунду до финальной сирены отличилась Алёна Алексеева. Окончательный результат противостояния двух клубов с берегов Волги - 35:26 в пользу «Астраханочки».
Главный тренер «Динамо-Синары» Евгений Дмитриев на пресс-конференции рассказал о причинах поражения. В частности, сегодня у волгоградских гандболисток возникли большие проблемы с реализацией семиметровых. Из девяти попыток с точки гости забросили всего четыре штрафных броска, что и подчеркнул Дмитриев в своём выступлении.
Алина Загороднева была признана лучшим игроком в составе гостей.
Теперь в женской Суперлиги наступит пауза на игры сборных. В расположение национальной команды России, которая проведёт тренировочный сбор в Подмосковье с 17 по 24 ноября, отправится Алина Загороднева.
В следующем матче 29 ноября «Динамо-Синара» в Москве встретится с «Лучом». А 5 декабря бело-голубые дома примут новороссийскую «Черноморочку».