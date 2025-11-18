Общество

Волгоградцам напомнили о сроках замены прав

18.11.2025
Сроки замены прав зависят от года истечения водительских удостоверений.

Напомним, с  1 апреля 2025 года автоматическое продление водительских прав официально отменено.  На 3 года автоматически продлеваются только права, которые закончились или заканчиваются в период с 1 января 2022 до 31 декабря 2025 года. 

Если срок действия водительского удостоверения истекал до конца 2022 года, его нужно заменить до конца 2025 года. Если срок действия водительского удостоверения истекал до конца 2023 года, то срок замены - до конца 2026 года. Если срок действия водительского удостоверения истекал до конца 2024 года, его надо поменять до конца 2027 года.

Если срок действия водительского удостоверения истекает до конца 2025 года, то у граждан есть время до конца  2028 года. Если же права истекают после 31 декабря 2025 года, продлевать их нужно в обычном порядке — с 1 января 2026 года они считаются недействительными.

Справка. Правительство РФ в апреле 2022 года автоматически продлило действие российских национальных водительских удостоверений на 3 года.  Речь шла о документах, срок действия которых истекал в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 года.

Действие автоматического продления должно было закончиться 31 декабря 2023 года. Однако в последний момент правительство решило продлить действие данной поблажки ещё на 2 года - до конца 2025 года.

Официально о причинах автоматического продления прав не сообщалось. По одной из версий, это было связано с необходимостью уменьшить нагрузки на отделения ГИБДД.

