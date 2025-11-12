Волгоградец Кирилл Киватцев с победы начал турнир в Италии





В итальянском городе Сан-Грегорио-ди-Катания стартовал мужской теннисный турнир серии «Фьючерс» с призовым фондом 15 000 долларов. Здесь выступает волгоградец Кирилл Киватцев (575-ое место рейтинга АТР).

Волгоградский теннисист получил третий номер посева и в первом круге турнира встретился с итальянцем Ноа Перфетти (1152). Они в третий раз встретились за карьеру, и второй раз в дуэли спортсменов победил россиянин. Счёт матча – 6:1, 6:2.

Матч 1/8 финала пройдёт завтра, а сегодня определится соперник Кирилла на этой стадии.

Здесь же, на прошлой неделе, на таком же турнире волгоградец дошёл до полуфинала, где проиграл в полуфинале итальянцу Федерико Бондиоли (412).

Фото: из личного архива Кирилла Киватцева