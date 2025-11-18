Расследования

«Это прискорбная правда»: суд в Волгограде освободил от наказания убийц родных певца Шаляпина

18.11.2025
Певец Прохор Шаляпин подтвердил появившуюся информацию о том, что убийце его бабушки и тети в Волгограде удалось избежать наказания, так как суд прекратил уголовное дело в связи с истечением срока давности.

- К большому сожалению суд отпустил убийцу. Это абсолютная, прискорбная правда, - написал певец на своей страничке в запрещенной соцсети.


Ранее SHOT сообщил, что 52-летнему Алексею Лиманскому, который в феврале 1996 года убил родственниц Прохора Шаляпина, удалось избежать наказание за это чудовищное преступление. Установлено, что он знал одну из своих жертв - тетю певца. Лиманский вломился в квартиру на улице Поддубного в Краснооктябрьском районе. В материалах дела указано, у него «на почве личностных неприязненных отношений, возник преступный умысел, направленный на умышленное убийство». Лиманский расправился с 30-летней Ириной Нетаевой. Он зарезал женщину, а потом еще и выстрелил в нее. Также он расправился с 60-летней Людмилой Колесниковой - бабушкой певца. 

Тела женщин обнаружили на следующий день родные, в числе которых был и 12-летний Прохор. 


Лиманского задержали спустя 24 года после совершенного убийства - в 2020 году. По данным SHOT, к этому времени мужчина уже был судим за разбой, кражу, хранение наркотиков и убийство.

Согласно материалам Краснооктябрьского районного суда Волгограда, решение о прекращении уголовного дела об убийстве в квартире на ул. Поддубного суд принял еще 26 октября 2021 года. 

- Уголовное дело в отношении Лиманского А.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 103 УК РСФСР (редакция от 28.04.1995), прекратить на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лиманского А.А. - отменить, освободив его из-под стражи в зале суда, - говорится в постановлении Краснооктябрьского районного суда.

Прохор Шаляпин пытался добиться отмены такого решения, но ему этого не удалось. Что же касается дальнейшей судьбы убийцы его родственниц, то, как утверждают авторы Telegram-канала, летом 2025 года Лиманского осудили на два года условно за хранение наркотиков. 

Коллаж V102.RU

Фото SHOT / t.me

