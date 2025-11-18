Гособвинение просит 28 лет колонии для подрывателя Серебрякова из Урюпинска

Сегодня, 18 ноября, на прениях сторон по уголовному делу Евгения Серебрякова*, который обвиняется в подрыве автомобиля российского военного в Москве в 2024 году, выступил представитель гособвинения. Прокурор запросил для подсудимого 28 лет колонии.

- Прошу… назначить Серебрякову наказание в виде лишения свободы на срок 28 лет с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, оставшейся части наказания - в колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 миллион рублей, - процитировало прокурора РИА Новости.

Напомним, что рассмотрение этого уголовного дела проходит во Втором Западном окружном военном суде.

На скамье подсудимых – уроженец Урюпинска Волгоградской области. Он обвиняется по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

Ранее, как сообщалось, Серебряков полностью признал свою вину.

Преступление, напомним, было совершено в Москве на Синявинской улице 24 июля 2024 года. Евгений Серебряков разместил СВУ под автомобилем офицера Минобороны РФ и покинул место происшествия. Его соучастник привел в действие СВУ. Военный и его супруга получили тяжелые ранения, но выжили.

По данным следствия, бывший аналитик банка данных «ТВС Узбекистан» Евгений Серебряков начал сотрудничать со спецслужбами Украины зимой 2023 года. За убийство российского офицера ему обещали от 10 000 до 20 000 долларов США и украинский паспорт. Но довести свой преступный умысел до конца Серебряков и другие участники преступной группы не смогли по не зависящим от них обстоятельствам. Серебряков после содеянного скрылся. Его объявили в международный розыск и задержали в турецком Бодруме.

*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Фото СК России