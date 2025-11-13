Волгоградский теннисист одержал вторую победу на турнире в Италии





В Сан-Грегорио-ди-Катания продолжается теннисный турнир серии «Фьючерс». В 1/8 финала волгоградец Кирилл Киватцев (575-е место рейтинга АТР) встретился с 18-летним итальянским теннисистом Андреа де Марчи (1210). Матч прошел с преимуществом россиянина, который выиграл в двух партиях – 6:4, 6:3. Это была первая очная встреча теннисистов за карьеру.

Завтра, 13 ноября, соперником россиянина по четвертьфиналу будет 24-летний итальянец Пьетро Марино, который параллельно выступает еще и в парном разряде.

Фото из личного архива Кирилла Киватцева.