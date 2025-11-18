Общество

Бочаров принял участие в закладке ледокола Сталинград с Владимиром Путиным

Общество 18.11.2025 15:38
Глава государства в режиме видеоконференции сегодня, 18 ноября, принял участие в закладке шестого серийного универсального атомного ледокола «Сталинград», которая прошла на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Президента РФ, в церемонии также участвовали генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв, генеральный директор АО «Объединённая судостроительная корпорация» Андрей Пучков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, министр промышленности и торговли Антон Алиханов.



В ходе церемонии ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Павел Петрович Винокуров передал генеральному директору «Росатома» Алексею Лихачеву капсулу с землёй с Мамаева кургана. Впоследствии она будет храниться на ледоколе «Сталинград».


Ледокол «Сталинград» станет шестым серийным кораблём в проекте 22220. Первые четыре – головной ледокол «Арктика» и три серийных судна «Сибирь», «Урал», «Якутия» – уже несут вахту в Арктических водах. Строительство двух ледоколов этой серии – «Чукотка» и «Ленинград» – продолжается. Ледоколы проекта 22220 оснащены высокоэффективной реакторной установкой нового поколения «РИТМ-200», имеют длину 173,3 метра, ширину 34 метра, высоту 15,2 метра, мощность 60 МВт, скорость хода по чистой воде 22 узла, могут преодолевать льды толщиной до трех метров.

Владимир Путин подчеркнул, что строительство ледокола «Сталинград» - это ещё одна дань памяти и несгибаемому мужеству защитников и жителей волжской твердыни, доблести и отваге участников грандиозного сражения, которое во многом определило исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны, без преувеличения повлияло на судьбу человечества.

- Сегодняшняя дата закладки нового, мощного ледокола по-особому значима. Именно в эти дни в ожесточенных боях за Сталинград произошёл коренной перелом, началась наступательная операция советских войск, которая завершилась окружением и полным разгромом группировки врага, и с берегов Волги наши войска неудержимо пошли вперёд, к Победе.  Уверен, что новый ледокол «Сталинград» будет достойно носить это гордое имя. Работая в суровых условиях Арктики, прокладывая путь через льды, станет ещё одним символом таланта, силы, созидательной энергии нашего народа, его способности ставить перед собой и воплощать в жизнь самые дерзновенные планы, выстоять в самые тяжёлые времена, – заявил Владимир Путин.

С Мамаева кургана к участникам торжественной церемонии обратился губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Вместе с главой региона сегодня на главной высоте России находились студенты Волгоградского техникума водного транспорта им. Адмирала Сергеева.

- От имени жителей Волгоградской области, нашего дружного сплоченного ветеранского сообщества, молодежи, участников специальной военной операции благодарю Вас за принятие решения о присвоении флагманскому ледоколу российского арктического флота имени легендарного, непокоренного Сталинграда — символа Великой Победы, символа мужества, героизма и отваги многонационального народа нашего большого Отечества. Символично, что строительство атомного ледокола «Сталинград» начинается накануне 19 ноября — Дня начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, завершившегося 2 февраля 1943 года победой советского народа в Сталинградской битве. Сделан еще один важный шаг в сохранении исторического наследия нашего народа, — подчеркнул Андрей Бочаров.

