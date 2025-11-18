Общество

В Михайловке госнаграды погибших участников СВО передали их родным

18.11.2025
18.11.2025


Сегодня, 18 ноября, в Михайловке Волгоградской области передали государственные награды семьям восьми участников СВО, погибших при исполнении воинского долга. В администрации городского округа уточнили, что родным военнослужащих вручили ордена Мужества, медали Жукова и Суворова, передает V102.RU.

Орденом Мужество посмертно награждены: .В. Завьялов, С.И. Иванов, А.В. Карпов, Е.И. Митяченков и А.Ю. Попов. 

Медалью Жукова награждены: С.Э. Бакеев и Н.А. Лёвин.

Медалью Суворова награжден О.В. Зубатов.


Государственные награды, которыми военнослужащие были удостоены посмертно за за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, близким героев передали руководители муниципалитета и военного комиссариата.

Фото V102.RU (архив) / администрация Михайловки

