В Волгоградской области Иловлинский районный суд поддержал иск супруги погибшего участника СВО, которая добивалась лишения его биологических родителей права на единовременную выплату в связи с его смертью, передает V102.RU.

В объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что в ходе судебного разбирательства установлено, что биологические родители не исполняли обязанности по воспитанию сына. В 2003 году отец был осужден к 8 годам лишения свободы, а мать в 2006 году - к 9 годам лишения свободы. Их сын с 2007 года являлся воспитанником социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних пока его не признали ребенком, оставшимся без попечения родителей. В 2012 году его поместили в детский дом, а впоследствии передали на воспитание в приемную семью, где он проживал до совершеннолетия.

- В 2021 году истец и участник СВО вступили в зарегистрированный брак, в котором у них родился ребенок. 22 сентября 2024 года военнослужащий погиб в ходе проведения специальной военной операции, - сообщили в облсуде.

Суд посчитал, что заявленные супругой погибшего участника СВО требования являются обоснованными, так как отец и мать военнослужащего фактически участия в его воспитании не принимали, никакую поддержку ему не оказывали.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.





