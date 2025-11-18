В Волгограде установили временные знаки «Сталинград»





В преддверии 83-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом на основных магистралях, ведущих в город-герой, дорожные службы заменили стандартные знаки «Волгоград» на «Сталинград».

Знаки установлены на въездах в город по федеральной трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград», по федеральной трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский» (ул. Неждановой), по федеральной трассе Р-22 «Каспий» (на ул. Исторической) и по региональной трассе Р-221 (ул. Генерала Романенко).



Напомним, Волгограду возвращают имя Сталинград 9 раз в году: 2 февраля (День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве), 23 февраля (День защитника Отечества), 8 мая (День присвоения городу Волгограду почетного звания «Город-герой»), 9 мая (День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов), 22 июня (День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны), 23 августа (День памяти жертв массированной бомбардировки города Сталинграда немецко-фашистской авиацией), 3 сентября (День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны), 19 ноября (День начала разгрома фашистских войск под городом Сталинградом) и 9 декабря (День Героев Отечества).



Фото администрации Волгограда

