Ростов попал в перечень городов с самым грязным воздухом





Ростов-на-Дону вошёл в список городов России, где уровень загрязнения воздуха достигает высоких значений. Об этом сообщили в «Привет Ростов» со ссылкой на данные климатического центра Росгидромета.

Отмечается, что индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) учитывает среднегодовые концентрации нескольких вредных веществ, включая взвешенные частицы, безапирен, диоксид азота и формальдегид. Этот показатель отражает хроническое и длительное воздействие загрязняющих примесей на здоровье человека, а также позволяет классифицировать города по уровню опасности.

Ростов отнесли к городам с высоким уровнем загрязнения, наряду с Азовом, Волгодонском и Новочеркасском. Среди других регионов России аналогичные показатели выявлены в Курске, Луганске, Новомосковске, Ижевске, Белоярском, Лесосибирске, Томске и Серпухове.

Уточняется, что такие значения ИЗА означают повышенный риск для здоровья жителей и необходимость усиленного контроля за источниками загрязнения, включая промышленные предприятия, транспортные потоки и бытовые выбросы.