Чиновница проработала почти 19 лет в саратовской администрации с поддельным дипломом

В Саратовской области уволили чиновницу по фамилии Тарасевич, которая, как выяснилось, трудоустроилась почти 19 лет назад в администрацию Александрово-Гайского района, предъявив поддельный диплом о высшем образовании. Об этом сообщает сегодня, 18 ноября, «СарИнформ», со ссылкой на собственный источник. Установлено, что женщину взяли на работу в 2007 году. Она работала на разных должностях, в том числе руководящих.

Установлено, что при трудоустройстве в администрацию наличие высшего образования было обязательным, но у женщины его не было. Она предоставила поддельный диплом, но подделку из-за халатности тогда не заметили.

- Нарушение вскрылось только в 2025 году. После этого Тарасевич уволили из администрации, - сообщает «СарИнформ».

Фото из архива V102.RU