Спорт

«Волжаночка-ГРАСС» отпраздновала первую победу в чемпионате

Спорт 17.11.2025 19:58
0
17.11.2025 19:58


В прошедшие выходные прошли спаренные матчи третьего тура женского чемпионата России по волейболу команд Высшей лиги «Б» группы «Центр».

На площадке Волгоградской академии физической культуры «Волжаночка-ГРАСС» принимала команду «СШОР Академия ИВС» из Перми. В первой игре завязалась упорная борьба. Два первых сета завершились только на «паритете». Но к сожалению, оба в пользу пермячек – 27:25, 26:42. В третьей партии пермская команда была заметно сильнее и победила – 25:17, что принесло ей победу матче – 3:0.

В повторном поединке доминировали уже волгоградки. Подопечные Александра Чернова, отдав только одну партию, победили – 3:1 (25:13, 20:25, 25:23, 25:16). Это первая виктория бело-зеленых в новом сезоне. Пока «Волжаночка-ГРАСС» занимает 11-е место в турнирной таблице, а следующие матчи проведет в Череповце 25 и 26 ноября против одного из лидеров группы –  «Северянки-2».

Фото: пресс-служба ВК «Волжаночка-ГРАСС» / Александр Овсиенко

