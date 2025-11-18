



В Волгограде Центральный районный суд поставил точку в судебном разбирательстве в отношении топ-менеджера АО «Приволжтрансстрой» Александра Гаврюченкова. Директор организации был признан виновным по одному из вменяемых ему преступлений – в неуплате кредитов. По другим статьям УК РФ расследование продолжается.

- Приговор оглашён 17 ноября. Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ. За два эпизода неуплаты кредитов ему назначено наказание в виде штрафа размером 130 тыс. рублей. Приговор может быть обжалован, - рассказали ИА «Высота 102» в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области. .

Как ранее сообщала редакция, АО «Приволжтрансстрой» ведёт целую серию разбирательств с компанией «Тандер», входящей в группу федеральной торговой сети «Магнит». В частности, в начале лета ритейлер потребовал арестовать прибыль организации в размере 224,7 млн рублей. В обосновании иска фигурировал построенный с грубыми нарушениями склад в Пензенской области, за который заказчик и пытался вернуть перечисленные средства.

Напомним, 28 августа в Волгограде прошло массовое задержание топ-менеджеров крупных компаний-застройщиков из Волгограда. В списке арестантов: генеральный директор АО «Приволжтрансстрой» Александр Гаврюченков и его заместитель Сергей Одинёв. А также директор ООО «Специализированный застройщик «Метео-комфорт» Елена Гурьянова и ее заместитель. Им вменяется дача взятки в особо крупном размере. Сразу после ареста фигуранты были этапированы в Москву, где до сих пор находятся в СИЗО.