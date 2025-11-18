Перед судом в Волгограде за организацию экстремистского сообщества предстанет 17-летний местный житель. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по Волгоградской области, молодой человек обвиняется по пяти статьям УК РФ.

Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР фигуранту дела предъявлены обвинения в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ), совершении публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

По данным следствия, 17-летний волгоградец, придерживающийся радикальных взглядов и идеологии, основанной на межнациональной и политической ненависти, организовал экстремистское сообщество. В него были вовлечены разделяющие такие же взгляды несовершеннолетние. Их встречи регулярно проходили в арендованном организатором гараже.

Установлено, что радикал создал открытый канал, где публиковал материалы с призывами к насильственным действиям в отношении представителей отдельных религиозных и национальных групп. Также он разработал план проведения в Волгограде незаконных публичных акций, направленных на дискредитацию органов власти и возбуждения социальной и национальной розни.

Деятельность экстремистского сообщества была пресечена летом 2025 года в результате слаженной работы следователей регионального управления СКР, а также оперативных сотрудников областного Главка МВД и УФСБ России по Волгоградской области.

Тогда сообщалось, что преступная группа причастна к совершению ряда преступлений. В их числе поджоги пяти автомобилей выходцев из различных национальных республик РФ, а также стран ближнего зарубежья. Преступления были спланированы и носили явно выраженный экстремистский характер. Также в УФСБ России по региону ранее сообщали, что подростки совершили акт сожжения копии «Знамени Победы» – штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, осквернили националистическими символами и лозунгами памятную стену судостроительного завода.

Кроме того, в ходе обыска в гаражном помещении, находившемся в пользовании организатора, было обнаружено и изъято взрывчатое вещество промышленного производства.

- Расследование уголовного дела в отношении организатора преступного сообщества завершено. С утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Ожидать вынесения приговора фигурант будет находясь под стражей, - рассказали в СУ СКР.

Уголовное дело в отношении остальных участников выделено в отдельное производство и находится на завершающей стадии расследования.