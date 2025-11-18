Волгоградским бизнесменам с 2026 года разрешат не платить страховые взносы





В Волгоградской области депутаты приняли региональный закон о специальном налоговом режиме «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». По информации облкомэкономразвития, он позволит предпринимателям сэкономить на налогах и отчислениях.

- АвтоУСН предусматривает ряд преимуществ, включая отмену страховых взносов за работников и индивидуальных предпринимателей, освобождение от уплаты НДС, автоматический расчет налога и отсутствие необходимости подавать налоговую декларацию, - уточнили в пресс-службе комитета.

В случае если коммерсанты перейдут на новую систему, для них будут доступны две налоговые ставки: 8% при налогообложении доходов или 20% в случае налогообложения доходов за вычетом расходов.

Отметим, для претендентов на особый режим будут действовать несколько требований, в частности, организации должны иметь доход до 60 млн рублей, а трудоустроено в организации должно быть не более пяти человек. Кроме того, остаточная стоимость основных средств юрлица должна составлять менее 150 млн рублей.