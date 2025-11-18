Общество

Под Волгоградом осудят коммерсанта, который год не платил зарплату сотрудникам

Общество 18.11.2025 12:05
В Городищенском районе Волгоградской области перед судом за невыплату зарплаты сотрудникам длительное время предстанет генеральный директор коммерческой организации, занимающейся производством готовых металлических изделий. 

Как сообщила официальный представитель СУ СК России по региону Наталия Рудник, за год по вине руководителя были задержаны зарплаты на сумму 700 тысяч рублей.  

Установлено, что в период с августа 2023 года по июль 2024 года руководитель предприятия умышленно допустил частичную невыплату заработной платы работникам организации. При этом, чтобы создать впечатление устойчивого финансового положения перед контрагентами, он расходовал денежные средства организации на иные нужды. 

Так, за указанный период свыше 3 миллионов 300 тысяч рублей были направлены на оплату товаров и услуг по договорам, аренду помещений и иные цели, не связанные с оплатой труда сотрудников.

– В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. На стадии следствия фигурант полностью признал свою вину в содеянном и в полном объеме возместил причиненный им ущерб, – добавила Рудник.

