Краснокнижный «ведьмин» гриб нашла пастушка в Волгоградской области





Жительница Новоаннинского района Волгоградской области обнаружила редкий гриб во время выпаса скота. Внимание женщины привлекли грибы в форме звездочки с шариком на макушке.

По описанию найденный гриб похож на так называемую «земляную звездочку», занесенную в Красные книги России и Волгоградской области.

Изначально плодовое тело гриба шаровидное, но при созревании наружная оболочка разрывается на лопасти, отгибающиеся книзу, и гриб становится похож на звезду, лежащую на земле. Внутри находится спороносный мешок, на вершине которого образуется отверстие для рассеивания спор.



Появляются эти грибы в конце лета или осенью. Они растут большими группами, образуя «ведьмины кольца», и предпочитают хвойные леса на песчаной почве.

Собирать грибы нельзя – они охраняются Красной книгой.



Фото Новоаннинский сегодня






