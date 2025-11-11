



Накануне, 10 ноября, в Волгограде прошёл матч 10-го тура женской Суперлиги, в котором «Динамо-Синара» и «Лада» не смогли выявить победителя - ничья со счётом 32:32.

В прошлом сезоне «Лада» и «Динамо-Синара» завершили чемпионат России на четвёртом и пятом местах соответственно. И в текущем до очного противостояния соперницы находились недалеко друг от друга в турнирной таблице - «Лада» имела в активе 12 очков, а бело-голубые - девять.

Вчера в России отмечался День сотрудника органов внутренних дел. В честь этого события председатель Волгоградской областной организации Общества «Динамо», генерал-лейтенант Александр Ларин наградил почётными знаками первого заместителя председателя ВООО «Динамо», полковника внутренней службы Михаила Абрамова и начальника Волгоградской академии МВД, генерала майора-полиции Романа Павленкова, а также благодарность от Общества «Динамо» вручена заместителю начальника отдела – начальнику отделения (отделение воспитательной работы) ОМПО ГУ МВД России по Волгоградской области Эльвире Калмыковой.

Матч начался без раскачки и в быстром темпе. Точным броском в первой атаке отметилась Алина Загороднева. Гости быстро сравняли - отличилась Мария Шмонина. В следующие 10 минут волгоградские спортсменки забрасывали мячи, а тольяттинки регулярно отыгрывались. После попадания Олеси Черненко динамовки впервые оторвались на два мяча - 8:6.

В начале заключительной десятиминутки тайма в борьбе с Полиной Мусиной серьёзную травму получила игрок «Динамо-Синары» Валентина Минченко. После видеопросмотра судьи приняли решение, что Мусина грубо нарушила правила. Ей была показана красная карточка, приведшая к удалению гандболистки до конца матча. Как заявил главный тренер «Динамо-Синары» Евгений Дмитриев на пресс-конференции после игры, Минченко уехала в больницу на скорой из-за тяжёлой травмы.

После возобновления встречи Татьяна Кириллова реализовала семиметровый штрафной бросок и вывела хозяек вперёд - 11:10. Накал борьбы на площадке был высоким. До перерыва также повреждения в единоборствах с соперницами получили Екатерина Скивко и Мария Гафонова, которым потребовалась медицинская помощь. Гафонова разбила нос после контакта с бывшей гандболисткой волгоградского клуба Алисой Дворцевой.

Заключительные минуты тайма остались за гостями, которые завладели игровым преимуществом и забросили четыре мяча подряд. Алина Загороднева незадолго до окончания первой половины сократила счёт. Первый тайм завершился со счётом 16:14 в пользу «Лады».

Сразу после перерыва игра у хозяек не клеилась - они продолжали находиться в роли догоняющих. Встряхнул волгоградских гандболисток тайм-аут, который пришлось брать Дмитриеву при счёте 17:19. Тренер крайне эмоционально обратился к своим подопечным и требовал от них улучшить реализацию моментов. Слова и указания наставника помогли бело-голубым проснуться. После возобновления встречи хозяйки трижды подряд поразили ворота - Алина Загороднева, Олеся Черненко и Ангелина Кириченко забросили по разу, благодаря чему динамовки снова вышли вперёд.

Заключительный отрезок встречи прошёл в захватывающей борьбе. Команды регулярно обменивались точными попаданиями. На последней минуте при равном счёте Дмитриев взял еще один тайм-аут, в котором попросил игроков прогнать атаку через несколько передач. Но та самая комбинация, которая могли принести победу в случае заброшенного мяча, привела к пропущенному голу.

Гости в этой атаке перехватили передачу Загородневой, после чего голкипер Юлия Кунцевич отдала дальнюю передачу Наталье Решетниковой, которая таким подарком воспользовалась и поразила ворота. Динамовки были близки к очень обидному поражению. Однако на последних секундах Карина Сисенова забросила спасительный мяч и тем самым установила окончательный счёт матча - 32:32.

В следующей игре 16 ноября «Динамо-Синара» в гостях встретится с «Астраханочкой»

«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Лада» (Тольятти) – 32:32 (14:16).

10 ноября. Волгоград. «Динамо Арена».

Судьи: Даниил Бакарин, Илья Бакарин (оба – Москва).

«Динамо-Синара»: Дувакина (Баскакова), Загороднева (9), Сисенова (6), Чуракова (4/3), Кириллова (4/4), Кириченко (3), Черненко (2), Скивко (2), Фёдорова (1), Минченко (1), Гафонова.

«Лада»: Кунцевич (Сёмина) –Терлецкая (5), Решетникова (4), Дворцевая (4), Филина (3), Осипова (3), Островская (3), Еремина (3/3), Рахмаева (2), Шмонина (2), Жилинскайте (2), Мусина (1).

7-метровые: 10/7 – 3/3.

Штрафное время: 4 - 6.

Потери: 14 - 13.