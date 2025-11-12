Волгоградцы завершили выступления в Казани на чемпионате России по плаванию





В среду, 12 ноября, в последний соревновательный день чемпионата страны в 25-метровом бассейне, из волгоградцев в финальные заплывы пробился только 17-летний Михаил Щербаков. Он выступил на дистанции 200 метров вольным стилем и финишировал седьмым, показав время 1:43.49. Вместе с Григорием Вековищевым из Калуги, который был на 6 сотых быстрее, Щербаков был самым молодым среди всех участников заплыва, поэтому результат можно считать приемлемым.

Напомним, на этом чемпионате Щербаков был третьим на 100-метровке комплексным плаванием и выиграл дистанцию в два раза длиннее с юношеским рекордом Европы, за что был признан Федерацией водных видов спорта России «Открытием года в плавании». Конечно, большую роль сыграли и его победы на международном уровне.

Фото: пресс-служба ФВВСР