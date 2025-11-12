Спорт

Волгоградцы завершили выступления в Казани на чемпионате России по плаванию

Спорт 12.11.2025 21:23
0
12.11.2025 21:23


В среду, 12 ноября, в последний соревновательный день чемпионата страны в 25-метровом бассейне, из волгоградцев в финальные заплывы пробился только 17-летний Михаил Щербаков. Он выступил на дистанции 200 метров вольным стилем и финишировал седьмым, показав время 1:43.49. Вместе с Григорием Вековищевым из Калуги, который был на 6 сотых быстрее, Щербаков был самым молодым среди всех участников заплыва, поэтому результат можно считать приемлемым.

Напомним, на этом чемпионате Щербаков был третьим на 100-метровке комплексным плаванием и выиграл дистанцию в два раза длиннее с юношеским рекордом Европы, за что был признан Федерацией водных видов спорта России «Открытием года в плавании». Конечно, большую роль сыграли и его победы на международном уровне.

Фото: пресс-служба ФВВСР

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
12.11.2025 21:23
Спорт 12.11.2025 21:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.11.2025 18:06
Спорт 12.11.2025 18:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.11.2025 06:23
Спорт 12.11.2025 06:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.11.2025 19:59
Спорт 11.11.2025 19:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.11.2025 18:30
Спорт 11.11.2025 18:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.11.2025 12:53
Спорт 11.11.2025 12:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.11.2025 19:19
Спорт 10.11.2025 19:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.11.2025 12:40
Спорт 10.11.2025 12:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.11.2025 18:02
Спорт 09.11.2025 18:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.11.2025 17:27
Спорт 09.11.2025 17:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.11.2025 16:11
Спорт 09.11.2025 16:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.11.2025 16:05
Спорт 09.11.2025 16:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.11.2025 12:56
Спорт 09.11.2025 12:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.11.2025 06:10
Спорт 09.11.2025 06:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.11.2025 21:37
Спорт 08.11.2025 21:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:40
Росстат разглядел в Волгоградской области снижение цен на бензинСмотреть фотографии
21:23
Волгоградцы завершили выступления в Казани на чемпионате России по плаваниюСмотреть фотографии
21:00
Прения сторон, последнее слово Пака и вердикт присяжных: все подробности из судаСмотреть фотографии
20:11
Гидрометцентр предупредил волгоградцев об опасных и затяжных туманахСмотреть фотографии
19:30
В Волгограде с 1 декабря на 57% подорожают социальные проездныеСмотреть фотографии
18:43
Деньги на самолеты: открывается выставка о помощи саратовцев воюющему СталинградуСмотреть фотографии
18:06
Волгоградец Кирилл Киватцев с победы начал турнир в ИталииСмотреть фотографии
17:46
Скончался директор новоаннинской школы №2 Владимир БорозденкоСмотреть фотографии
17:32
В Волжском мамашу-алкоголичку отправили в колонию за истязания грудничкаСмотреть фотографии
17:03
«Снисхождения не заслуживает»: присяжные признали водителя BMW Пака виновнымСмотреть фотографии
16:06
Участников перестрелки на ул. Штеменко нашли и задержали в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:42
ДТП из-за бутылки? Фура с огурцами протаранила два авто в ВолжскомСмотреть фотографии
15:39
Гендиректора ростовского водоканала осудили за разглашение гостайныСмотреть фотографии
15:18
Андрей Бочаров обсудил с чиновниками балансировку бюджета на 2026 годСмотреть фотографии
15:02
В Жирновске ордена Мужества передали родным погибших участников СВОСмотреть фотографии
14:44
Т2 запустила бренд T2 AdTech – нового игрока на рекламном рынкеСмотреть фотографии
14:07
Двоих зумеров в Волжском поймали после серии дерзких краж из магазиновСмотреть фотографииCмотреть видео
13:44
Волгоградский Детфонд объявил о приеме заявок на участие в литпремии им. БогомоловаСмотреть фотографии
13:22
«К убийству я не был готов»: водитель BMW Пак выступил на суде с последним словомСмотреть фотографии
12:29
Блондинку на посту и.о. ректора ВГИИКа сменила яркая брюнеткаСмотреть фотографии
12:23
Суд ужесточил приговор цыганам, избившим битой и ногами водителя на АЗС в МихайловкеСмотреть фотографии
11:30
Партию газоанализаторов для коммунальщиков закупили в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:59
Разучились водить? В Волгограде вновь попал в больницу пассажир троллейбусаСмотреть фотографии
10:51
Волгоградского студента госпитализировали после укуса летучей мышиСмотреть фотографии
10:34
Пассажирка авиарейса Анталья-Волгоград лишилась 1,4 тысячи евроСмотреть фотографии
09:54
В Волгограде осудят убившего двоих друзей водителя «Лады»Смотреть фотографии
09:48
Саратовский олигарх Качуровский попросил смягчить 3,5 года «строгача»Смотреть фотографии
09:44
В Волгограде 720 кг костей перемололи в тонну фаршаСмотреть фотографии
09:38
От производителя – потребителю: Олег Савченко – о перспективах экспорта волгоградского зерна в Азию через порт ОляСмотреть фотографии
09:30
Волгоградка получила за самоподключение штраф, превышающий долг за светСмотреть фотографии
 