Волгоградские туристы столкнулись с «охлаждением» SIM-карт





Волгоградские туристы после пересечения границы РФ столкнулись с нововведением Минцифры по «охлаждению» sim-карт. Теперь номера волгоградцев могут быть заблокированы на сутки в связи с безопасностью.

Так, по данным министерства, инициатива направлена на борьбу с беспилотниками. Ограничения также активируются, если телефон не использовался более трех дней.

Из-за временной блокировки sim-карт волгоградские туристы после прибытия в Россию не могут вызвать такси и позвонить по телефону. Разблокировать номер через авторизацию капчей также не получается, поскольку sms с инструкциями могут не приходить.