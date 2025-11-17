Состоялся предпоследний этап чемпионата Волгоградской области по боулингу





В волгоградском боулинг-центре «Гиппопо» прошел девятый этап регионального чемпионата. На дорожки вышло более сорока спортсменов, которые представляли город-герой, Волжский и Камышин.

Программа масла PBA Salvino 44 ft не для всех спортсменов оказалась комфортной. Только четверым мужчинам и одной женщине удалось в спортивной части турнира преодолеть классический рубеж в 200 очков в среднем за 6 партий. Здесь, после квалификации, 8 лучших мужчин и 4 лидера в женском разряде выходили в «стыки», где разыграли призовые места. В итоге в мужском финале Пётр Марченко переиграл Петра Калачёва – 235:156, а в женском Роза Хожамуратова была сильнее Ольги Ивановой – 172:154. Бронзовые медали выиграли Артур Егозарьян и Кристина Новикова.



В «кубковой» части турнира, после тех же шести партий квалификации, спортсмены имели право переиграть худшую из них. Кроме того, здесь уже нет разделения по половому признаку – все играют в одной сетке. Только женщины и спортсмены до 18 лет и старше 60 имеют различные гандикапы.



Далее, после переигровок, восемь лучших боулеров напрямую выходили в 1/8 серии плей-офф. 16 следующих начинали «стыки» с одной шестнадцатой. Остальные покидали турнир досрочно.



Главным поставщиком новостей в серии плей-офф стал 11-летний волгоградец Дима Осадчий. Мало того, что он пробился в серию на выбывание, обставив ряд опытных спортсменов, так он в первом же матче обыграл мастера спорта и чемпиона России Алексея Безотосного – 195:185, 176:170. Более того, на следующей стадии, в первой игре Дима улучшил свой личный рекорд и рекорд клуба для детей до 16 лет, выбив 268 очков! Под такой «каток» попал один из самых опытных боулеров Волгограда Вячеслав Лаптев. Во второй партии Дима добился почетной ничьей – 192:192 и пробился в четвертьфинал. Здесь юного спортсмена стали покидать силы. Он выиграл первую партию у Андрея Лявина, но проиграл вторую, а за ней проиграл и ролл-офф (дополнительные броски до первого преимущества)…







В финал вновь пробился Марченко, но здесь его соперником стал еще один чемпион России в командном зачёте – Максим Шукаев из Волжского. Однако Пётр был в такой форме, что подмял и его – 219:213. Бронза досталась Петру Калачёву.

6 декабря пройдет заключительный этап областного первенства. На чемпионский титул претендуют как минимум трое – Сергей Лазарев (очки рейтинга после 9 этапов – 301), Артур Егозарьян (300) и Марченко (278). При определенных раскладах в борьбу может вклиниться Денис Фамин (271) и в борьбе за медали остается Алексей Безотосный (260).



Фото пресс-службы Федерации боулинга Волгоградской области: тройка призеров в женском разряде, призеры "спортивной части" турнира у мужчин.

