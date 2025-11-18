В вымогательстве миллионов в Астрахани обвиняют 72-летнего пенсионера

Обвинение в вымогательстве предъявлено 72-летнему мужчине, который требовал у своих родственников 2 миллиона рублей. Как сообщает «Арбуз», для большей убедительности пенсионер пустил в ход угрозы и побои.

По версии следствия, пожилой житель Республики Калмыкия ранее продал принадлежащие их семье земельные паи, а вырученные деньги были разделены межу родственниками. Претензий ни у кого на тот момент не было.

Однако спустя некоторое время мужчина решил, что получил мало денег за свою долю. Пенсионер приехал к своему родственнику и стал требовать у него 2 миллиона. А потом пустил в ход кулаки. Затем он назначил дату и время, когда ему нужно отдать деньги.

В момент передачи крупной суммы вымогателя задержали. Преступная деятельность была пресечена при взаимодействии УФСБ России по Астраханской области с региональным УМВД.