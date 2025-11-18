Расследования

В вымогательстве миллионов в Астрахани обвиняют 72-летнего пенсионера

Расследования 18.11.2025 20:44
0
18.11.2025 20:44


Обвинение в вымогательстве предъявлено 72-летнему мужчине, который требовал у своих родственников 2 миллиона рублей. Как сообщает «Арбуз», для большей убедительности пенсионер пустил в ход угрозы и побои.

По версии следствия, пожилой житель Республики Калмыкия ранее продал принадлежащие их семье земельные паи, а вырученные деньги были разделены межу родственниками. Претензий ни у кого на тот момент не было.

Однако спустя некоторое время мужчина решил, что получил мало денег за свою долю. Пенсионер приехал к своему родственнику и стал требовать у него 2 миллиона. А потом пустил в ход кулаки. Затем он назначил дату и время, когда ему нужно отдать деньги. 

В момент передачи крупной суммы вымогателя задержали. Преступная деятельность была пресечена при взаимодействии УФСБ России по Астраханской области с региональным УМВД.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
18.11.2025 20:44
Расследования 18.11.2025 20:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2025 17:25
Расследования 18.11.2025 17:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2025 16:25
Расследования 18.11.2025 16:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2025 14:06
Расследования 18.11.2025 14:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2025 11:59
Расследования 18.11.2025 11:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2025 10:39
Расследования 18.11.2025 10:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2025 10:02
Расследования 18.11.2025 10:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.11.2025 21:41
Расследования 17.11.2025 21:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.11.2025 20:18
Расследования 17.11.2025 20:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.11.2025 18:04
Расследования 17.11.2025 18:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.11.2025 15:22
Расследования 17.11.2025 15:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.11.2025 11:03
Расследования 17.11.2025 11:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.11.2025 10:46
Расследования 17.11.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.11.2025 08:18
Расследования 17.11.2025 08:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.11.2025 07:39
Расследования 17.11.2025 07:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:04
Волгоградским бизнесменам с 2026 года разрешат не платить страховые взносыСмотреть фотографии
20:52
«Не всё сложилось»: волгоградский рукопашник Михаил Исаенко завоевал бронзу чемпионата мираСмотреть фотографии
20:44
В вымогательстве миллионов в Астрахани обвиняют 72-летнего пенсионераСмотреть фотографии
20:15
В Волгограде после заявления Бастрыкина взялись за проект ремонта моста через ВДСКСмотреть фотографии
20:02
В Михайловке госнаграды погибших участников СВО передали их роднымСмотреть фотографии
19:27
В Волгограде установили временные знаки «Сталинград»Смотреть фотографии
19:03
В Камышине задержали браконьера с двумя застреленными косулямиСмотреть фотографии
18:53
В Волгограде отметили 35-летие со дня создания налоговых органов на торжественной коллегииСмотреть фотографии
17:25
В Волгограде суд оштрафовал топ-менеджера АО «Приволжтрансстрой» ГаврюченковаСмотреть фотографии
17:15
Под Волгоградом водитель «Лады» протаранил фургон дорожников и погибСмотреть фотографии
16:47
Погибшего на СВО Александра Школина похоронили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:34
Клиенты Т2 первыми могут выбрать название сети или эмодзи вместо стандартного имениСмотреть фотографии
16:30
В Волгограде суд предписал выслать повеселившегося в отделе полиции кубинцаСмотреть фотографии
16:25
В Волгограде отдали под суд 17-летнего радикала за организацию экстремистской ячейкиСмотреть фотографии
15:38
Бочаров принял участие в закладке ледокола Сталинград с Владимиром ПутинымСмотреть фотографииCмотреть видео
15:25
«Солисты Москвы» и поэма маршала: Волгоград отметит 83-ю годовщину контрнаступленияСмотреть фотографии
14:45
Елена Береговая стала новой главой Камышинского районаСмотреть фотографии
14:26
Волгоградские туристы столкнулись с «охлаждением» SIM-картСмотреть фотографии
14:06
Чиновница проработала почти 19 лет в саратовской администрации с поддельным дипломомСмотреть фотографии
13:41
Под Волгоградом супруга погибшего участника СВО через суд лишила его родителей выплатСмотреть фотографии
13:03
Краснокнижный «ведьмин» гриб нашла пастушка в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:30
Ростов попал в перечень городов с самым грязным воздухомСмотреть фотографии
12:05
Под Волгоградом осудят коммерсанта, который год не платил зарплату сотрудникамСмотреть фотографии
11:59
«Это прискорбная правда»: суд в Волгограде освободил от наказания убийц родных певца ШаляпинаСмотреть фотографии
10:39
После гибели трех человек в загоревшемся после ДТП авто под Волгоградом возбудили делоСмотреть фотографии
10:19
В центре Волгограда иномарка отправила электровелосипедста в больницуСмотреть фотографии
10:10
Волгоградские коммунальщики ликвидировали условную аварию на сетяхСмотреть фотографии
10:07
Волгоградцам напомнили о сроках замены правСмотреть фотографии
10:02
«Нет ни здоровья, ни денег»: незаконно осужденный экс-директор училища в Волгоградской области погряз в судахСмотреть фотографии
09:32
Волгоградцев предупредили о возможности встретить новый год в темнотеСмотреть фотографии
 