В Волгограде суд предписал выслать повеселившегося в отделе полиции кубинца

В Тракторозаводском районе Волгограда суд привлёк к ответственности 27-летнего кубинца. Загулявшийся в Волгоградской области иностранец обратил на себя внимание правоохранителей неадекватным поведением.
- 16 ноября 2025 года уроженец и гражданин Республики Куба Санчес Э., находясь в помещении отдела полиции, имея признаки наркотического опьянения, отказался от прохождения медицинского освидетельствования, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.
Отметим, решением районного суда отказ мужчины был признан незаконным, ему было назначено наказание в виде ареста на 5 суток. Кроме того, после освобождения мужчина будет выслан на родину. Решение может быть обжаловано.
Фото: объединённая пресс-служба судов Волгоградской области