Расследования

После гибели трех человек в загоревшемся после ДТП авто под Волгоградом возбудили дело

18.11.2025 10:39
0
18.11.2025 10:39


Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Дубовском районе Волгоградской области, где в загоревшемся после ДТП автомобиле погибли три человека.

Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, происшествие квалифицировано по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

- Предварительно установлено, что 16 ноября в 04-40 час. на 626 км ФАД «Сызрань - Саратов – Волгоград» водитель автомобиля Kia Rio не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes-Benz Actros с полуприцепом, вследствии чего произошло возгорание автомашин, - сообщили в Главке. 

На месте происшествия погибли водитель и два пассажира легковушки. Проводится расследование. 

Фото: прокуратуры Волгоградской области


