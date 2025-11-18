Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Дубовском районе Волгоградской области, где в загоревшемся после ДТП автомобиле погибли три человека.

Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, происшествие квалифицировано по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

- Предварительно установлено, что 16 ноября в 04-40 час. на 626 км ФАД «Сызрань - Саратов – Волгоград» водитель автомобиля Kia Rio не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes-Benz Actros с полуприцепом, вследствии чего произошло возгорание автомашин, - сообщили в Главке.

На месте происшествия погибли водитель и два пассажира легковушки. Проводится расследование.

Фото: прокуратуры Волгоградской области





