В Волгограде краску на фонтане за 15 млн рублей «съели» химикаты

Администрация Волгограда нашла объяснение повреждениям, которые накануне, 21 мая, были выявлены горожанами на фонтане в бульварной зоне проспекта им. Ленина. По данным мэрии, краска в чаше сооружения, отремонтированного за 15 млн рублей, оказалась разъедена химией.

Напомним, накануне корреспонденты ИА «Высота 102» после сообщений горожан в социальных сетях лично убедились в том, что спустя всего месяц после тестового запуска в центре Волгограда облупился фонтан, расположенный между двумя вузами. Само же сооружение предстало в нерабочем состоянии. Запрос с просьбой прокомментировать произошедшее редакцией был направлен в пресс-службу мэрии Волгограда. Утром 22 мая ответ на него был опубликован пресс-службой в Сети.

Краска, которую подрядная компания использовала для покрытия элементов фонтана, как выяснили чиновники, вступила в реакцию с химикатами.

– Вода, поступающая в чашу бассейна, проходит специальную подготовку, в том числе в нее добавляются химикаты, препятствующие так называемому цветению воды. Эти химикаты вступили в реакцию с краской, вызвав ее разрушение, – цитата из сообщения администрации.

По информации мэрии, в связи с выявленными дефектами фонтан снова остановлен до тех пор, пока его не приведут в порядок. На этот раз подрядчик будет выбирать краску, способную противостоять добавляемой в воду химии.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»