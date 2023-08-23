Общество

В центре Волгограда за забором нареставрируют на 15 миллионов рублей

Общество 23.08.2023 21:36
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23.08.2023 21:36


В Центральном районе Волгограда сегодня, 23 августа, начали обносить забором фонтан, расположенный на бульварной части проспекта Ленина между ВГСПУ и ВолгГТУ. По информации мэрии, гидротехническое сооружение будут приводить в порядок. Как сообщает ИА «Высота 102», реставрация обойдется более чем в 15 млн рублей. 

После того как фонтан окончательно скроется за забором, подрядчик приступит к основным работам. 

– В рамках муниципального контракта исполнитель смонтирует  на фонтане систему водоснабжения, водоотведения, сливную решетку, – рассказали в пресс-службе администрации Волгограда. – Кроме этого, рабочим предстоит привести в порядок техническое помещение гидросооружения, где установят электротехнический и насосный комплексы. 

Обещают в мэрии, что преобразится и сама чаша фонтана, выполненная из красного гранита. Диаметр чаши составляет 9 метров. Архитектурно-лепной декор в центральной части также отреставрируют, а его недостающие элементы будут отлиты заново.


Как сообщает ИА «Высота 102», реставрация фонтана между двумя вузами в центре Волгограда обойдется бюджету города в 15 222 051 рублей и 48 копеек. Интересно, что на конкурс, проходивший на сайте госзаказов, заявился лишь один участник, который и взял лот по максимально возможной цене. Выполнять работы по восстановлению гидросооружения предстоит небезызвестному в Волгограде ООО «Реновацио». Напомним, это та же компания, которая в 2023 году меняла плитку на Аллее Героев, а в 2021 году восстановила «Братскую могилу воинов 62-й и 65-й Армий» в парке имени Гагарина. В 2018-м «Реновацио» благоустраивала территорию, прилегающую к пароходу «Гаситель». 

Добавим, что явить волгоградцам фонтан в обновленном виде подрядная компания должна не позднее, чем через 150 дней с момента заключения контракта. При этом договор между заказчиком МБУ «Волгоградзеленхоз» и ООО «Реновацио» был подписан еще в середине июля. Иными словами, у реставратор осталось на выполнение работ не более четырех месяцев – фонтан должен быть готов в декабре 2023 года.  

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

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