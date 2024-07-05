В Волгограде зацвел отреставрированный за 15 миллионов фонтан





В Центральном районе Волгограда вновь приостановлена работа фонтана в сквере на пр. Ленина, между Волгоградским техническим и Волгоградским социально-педагогическим университетами. Как сообщает ИА «Высота 102», гидротехническое сооружение, отреставрированное несколько месяцев назад за 15 млн рублей, вновь вышло из строя.

- Фонтан действительно сейчас на ремонте. Ожидается поставка деталей. Надеемся, что к концу следующей недели запчасти придут и можно будет приступить к работам, - прокомментировали ситуацию журналистам в профильных городских службах.

Специалисты сетуют, что в связи с действующими санкциями обеспечить оперативную доставку необходимых для возобновления работы фонтана комплектующих субподрядчик не смог.





Пока реставраторы окольными путями доставляют дефицитные запчасти, фонтан решил порадовать студентов, туристов и простых прохожих если уж не живительной прохладой и влажным воздухом, то хотя бы буйным цветением. На фоне 40-градусной жары вода, которую по какой-то причине не спустили из недавно отшлифованной и очищенной от загрязнений чаши, зацвела.

Отметим, чёрная полоса преследует фонтан между двумя волгоградскими университетами вот уже несколько лет. Сначала гидротехническое сооружение вышло из строя и продолжительное время не эксплуатировалось, затем, уже после дорогостоящей реставрации, в мае 2024 года, фонтан, проработав всего несколько недель, вновь закрылся на ремонт из-за отслоения краски.