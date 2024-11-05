Общество

В реставрированный за 15 млн фонтан в Волгограде вложат «непредвиденные» 900 тысяч

Общество 05.11.2024 20:18
0
05.11.2024 20:18


В Центральном районе Волгограда отремонтируют систему электроснабжения фонтана в сквере на проспекте Ленина между Волгоградским социально-педагогическим и Волгоградским техническим университетами. 

Как сообщает V102.RU, МБУ «Волгоградзеленхоз» ищет подрядчика, который выполнит работы, стоимость которых, согласно ценам за третий квартал текущего года, оценивается в 950 тысяч рублей. Данные расходы в приложенной к закупке документации отмечены как «непредвиденные затраты».

Работы по ремонту системы электроснабжения должны быть выполнены до 20 декабря текущего года. Электроэнергия необходима, в том числе, чтобы работали фильтровальная установка и насосы этого гидротехнического сооружения.

Напомним, что отреставрированный фонтан в сквере между двумя вузами был открыт в июле текущего года. Однако через неделю работы гидротехническое сооружение вышло из строя, а вода в фонтане зацвела. Городским службам пришлось постараться, чтобы вновь запустить сооружение.

Фото: V102.RU (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
05.11.2024 19:54
Общество 05.11.2024 19:54
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 18:57
Общество 05.11.2024 18:57
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 17:29
Общество 05.11.2024 17:29
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 16:30
Общество 05.11.2024 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 16:06
Общество 05.11.2024 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 15:51
Общество 05.11.2024 15:51
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 14:53
Общество 05.11.2024 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 14:24
Общество 05.11.2024 14:24
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 13:55
Общество 05.11.2024 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 12:26
Общество 05.11.2024 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 12:23
Общество 05.11.2024 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 11:43
Общество 05.11.2024 11:43
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 11:26
Общество 05.11.2024 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 10:50
Общество 05.11.2024 10:50
Комментарии

0
Далее
Общество
05.11.2024 09:41
Общество 05.11.2024 09:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:25
Многомиллионная расчистка ерика Верблюд завершается в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
20:48
Губернатора наделят правом распускать гордуму ВолгоградаСмотреть фотографии
20:18
В реставрированный за 15 млн фонтан в Волгограде вложат «непредвиденные» 900 тысячСмотреть фотографии
19:54
Бойцы «Бессмертного Сталинграда» поздравили Бочарова с днем военной разведкиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:22
В поселке Гришин простились с добровольцем Тимофеем КривоспиченкоСмотреть фотографии
18:57
Дождутся ли волгоградцы бесплатную скорую помощь? Пояснения облздраваСмотреть фотографии
18:24
В Волгограде яйца подорожали на 175%: смотрим, как лихорадило прилавки последние годыСмотреть фотографии
17:53
Мощный ветер обрушил часть фасада 16-этажки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:29
Только половина волгоградских семей с 2 детьми может позволить аренду квартирыСмотреть фотографии
16:53
В Волгограде грузовик протаранил пассажирский автобусСмотреть фотографииCмотреть видео
16:49
Волгоградка обманом присвоила квартиру своей умершей подругиСмотреть фотографии
16:30
Сайты судов Волгоградской области медленно оживают после массового сбояСмотреть фотографии
16:06
Во дворе дома в Волгограде рухнули два дерева и столб с проводамиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:51
Троих волгоградских омоновцев наградили медалями за СВОСмотреть фотографии
14:53
И хочется, и колется: эксперты предупредили россиян о подорожании новогодних ёлокСмотреть фотографии
14:24
Синоптики назвали волгоградцам дату прощания с «Мартиной»Смотреть фотографии
13:55
В Волгограде торжественно открыли после ремонта горевший 13 лет назад судСмотреть фотографии
13:49
Проклятое место? В Волжском около девятиэтажки нашли тело 13-летней девочкиСмотреть фотографии
12:57
В Волгограде самосвал сбил пешехода на ул. П. ОсипенкоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:52
Что ждет волгоградскую промышленность? Вопрос обсудили на стратегической сессииСмотреть фотографии
12:26
Упрдор: на трассах Волгоградской области ожидается снижение видимости до 500 метровСмотреть фотографии
12:23
260 случаев утечки секретных данных пресекли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:43
Расписание двух электричек изменят 8 ноября из-за футбола в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:26
Оформляли пачками: в Волгограде осудят жителей, организовавших миграцию 300 иностранцевСмотреть фотографии
11:20
Трое детей от года до 9-ти пострадали в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:58
Два человека погибли в дорожной аварии в Михайловском районеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
В Волгограде на ул. Чуйкова появится выставочный центр региональных достиженийСмотреть фотографии
09:43
Избившим участника СВО в Волжском предъявили обвинениеСмотреть фотографии
09:41
На Голодном за месяц заменили половину труб для приема стоков из ВолгоградаСмотреть фотографии
09:36
Пропавших мужчину и женщину разыскивают в ВолгоградеСмотреть фотографии
 