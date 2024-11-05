В реставрированный за 15 млн фонтан в Волгограде вложат «непредвиденные» 900 тысяч

В Центральном районе Волгограда отремонтируют систему электроснабжения фонтана в сквере на проспекте Ленина между Волгоградским социально-педагогическим и Волгоградским техническим университетами.

Как сообщает V102.RU, МБУ «Волгоградзеленхоз» ищет подрядчика, который выполнит работы, стоимость которых, согласно ценам за третий квартал текущего года, оценивается в 950 тысяч рублей. Данные расходы в приложенной к закупке документации отмечены как «непредвиденные затраты».

Работы по ремонту системы электроснабжения должны быть выполнены до 20 декабря текущего года. Электроэнергия необходима, в том числе, чтобы работали фильтровальная установка и насосы этого гидротехнического сооружения.

Напомним, что отреставрированный фонтан в сквере между двумя вузами был открыт в июле текущего года. Однако через неделю работы гидротехническое сооружение вышло из строя, а вода в фонтане зацвела. Городским службам пришлось постараться, чтобы вновь запустить сооружение.

Фото: V102.RU (архив)