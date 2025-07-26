В Волгограде и области температура воздуха прогреется до +35º





В Волгограде и области воздух прогреется до +35º на ближайшие несколько дней. Как рассказали синоптики Волгоградского ЦГМС, также в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди грозы.

- 26 июля будет дуть северо-западный ветер с порывам 7-12 м/с. Температура воздуха днем составит +27...+32º, местами до +35º, - рассказали синоптики. - Уже в ночь на 27 июля в отдельных районах региона ожидается небольшой дождь, а утром и днем кратковременные дожди с грозами. Благодаря осадком воздух днем составит +25...+30º.

Новая неделя волгоградцев встретит теплой и безветренной погодой - столбики термометров днем покажут +27...+32º, местами до +35º.