Общество

В Волгограде и области температура воздуха прогреется до +35º

Общество 26.07.2025 07:28
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26.07.2025 07:28


В Волгограде и области воздух прогреется до +35º на ближайшие несколько дней. Как рассказали синоптики Волгоградского ЦГМС, также в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди  грозы. 

- 26 июля будет дуть северо-западный ветер с порывам 7-12 м/с. Температура воздуха днем составит +27...+32º, местами до +35º, - рассказали  синоптики. - Уже в ночь на 27 июля в отдельных районах региона ожидается небольшой дождь, а утром и днем кратковременные дожди с грозами. Благодаря осадком воздух днем составит +25...+30º.

Новая неделя волгоградцев встретит теплой и безветренной погодой - столбики термометров днем покажут +27...+32º, местами до +35º.

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