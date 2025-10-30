



Студентам с детьми предложили выплачивать социальные стипендии и приоритетно предоставлять молодым родителям бесплатные комнаты в общежитиях. Соответствующий проект 29 октября внесли в Госдуму депутаты Леонид Слуцкий и Елена Афанасьевна.

Кроме того, законопроект предусматривает предоставление в вузах условий для присмотра и ухода за детьми обучающихся. По мнению авторов, это позволит молодым родителям совмещать учебу без оформления академического отпуска с уходом за младенцем.

Предложения в случае принятия могут вступить в силу уже с 1 января 2026 года.