Общество

С 1 марта 2026 года изменятся сроки оплаты за капремонт в Волгоградской области

Общество 30.10.2025 11:38
0
30.10.2025 11:38


В Волгоградской области с 1 марта 2026 года изменятся предельные сроки оплаты за капитальный ремонт общего имущества в МКД. Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты областной думы разрешили вносить плату до 15 числа месяца вместе с другими коммунальными платежами.

Изменения внесены в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области».

В облдуме пояснили, что предельные сроки внесения взносов на капремонт в регионе скорректировали после того, как были внесены поправки в Жилищный кодекс РФ, позволяющие с 1 марта 2026 года платить за жилье и коммунальные услуги не до 10 числа, как действует сейчас, а до 15-го.

Также изменится срок предоставления платежных документов, на основании которых зачисляется указанная плата. Квитанции будут присылать не позднее пятого числа месяца, следующего за истекшим (сейчас не позднее первого числа). 

По данным облдумы, в настоящее время уровень собираемости взносов на капитальный ремонт в регионе достиг 99%.


