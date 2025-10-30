Происшествия

На 17-летнего мотоциклиста завели дело после смертельного ДТП под Волгоградом

Происшествия 30.10.2025 10:50
В Волгоградской области фигурантом уголовного дела стал 17-летний мотоциклист, который насмерть сбил 33-летнюю женщину-пешехода. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, несовершеннолетний подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортным средством).

Смертельное ДТП, напомним, произошло 25 октября в селе Солодушино Николаевского района в темное время суток. Мотоциклист двигался по левой полосе проезжей части, не обеспечил безопасность движения и не выбрал безопасную скорость, что привело к наезду на пешехода - женщину 1992 года рождения. Она шла по краю проезжей части во встречном направлении. 

- В результате полученных множественных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Сам подозреваемый был доставлен в медицинское учреждение с переломом ключицы и сотрясением головного мозга, - уточнили в СУ СКР по региону.

Несовершеннолетний признал вину. Вопрос о мере пресечения будет решен после того, как его выпишут из больницы. 

