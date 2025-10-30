В Октябрьском районе Волгоградской области в опрокинувшейся в кювет легковушке пострадали два человека. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, виновником аварии стал водитель, который сел за руль «ВАЗ-2115» в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, на 24 км автодороги «Октябрьский – Громославка - Шебалино» он не справился с управлением и съехал с дороги с последующим опрокидыванием.

В результате пострадали два пассажира легковушки. С травмами их забрали в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





