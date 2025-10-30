Общество

В Волгограде за 1,3 млрд рублей выставлен на продажу ТЦ «Космос»

30.10.2025 10:07
В Кировском районе Волгограде вместе с арендаторами продается действующий торговый центр «Космос», расположенный на улице Курчатова. Ценовое предложение для потенциальных покупателей накануне появилось на сайте бесплатных объявлений, сообщает ИА «Высота 102».

Площадь торгового объекта составляет 17830 кв.м. Он состоит из двух корпусов, сообщающихся между собой. Первая очередь ТЦ была открыта в декабре 2014 года, вторая - в январе 2023-го.Продавец, которым выступает частное лицо, оценил каждый квадратный метр коммерческой недвижимости в 75 тысяч рублей. Цена всего ТЦ, таким образом, составляет больше 1,3 миллиарда рублей.  

- Это современный центр общественной жизни Кировского района. Действующий ТЦ заполнен на 97%. Собственник: ООО «Компания «СтройИнвест» (ОСНО), - указано в объявлении.


Согласно данным сервиса по проверки контрагентов Seldon.Basis, ООО «Компания «СтройИнвест» зарегистрирована в Калмыкии. Бывшими совладельцами этой компании являлись Станислав Коротков, депутат Волгоградской областной думы, и Валентина Короткова. 

