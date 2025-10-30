



Волжские приставы установили местонахождение женщины, которую суд ограничил в родительских правах, и ее двухлетнего ребенка. Как рассказали в УФСПП по Волгоградской области, жительница Самарской области злоупотребляла спиртными напитками, не работала, однако добровольно передать сына после вынесенного решения суда органам опеки она не захотела и скрылась вместе с ребенком. Женщину с малышом объявили в розыск. Нашли их в Волжском.

Вместе с сотрудниками ПДН приставы нагрянули в квартиру, где находилась женщина. Ее убедили не препятствовать исполнению решения суда, чтобы не нанести малышу психологическую травму. В итоге она приняла правильное решение и ребенок был передан сотрудникам ПДН в спокойной обстановке.

При этом у матери ребенка остается шанс вернуть себе сына. Однако для этого ей необходимо избавиться от вредных привычек, устроиться на работу и ответственно отнестись к воспитанию ребенка, подчеркнули в управлении.

Фото УФСПП по Волгоградской области

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!