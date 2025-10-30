Дом печати в Волгограде признают объектом культурного наследия

Статус объекта культурного наследия регионального значения будет присвоен Дому печати в Волгограде. Согласно проекту приказа облкультнаследия, речь идет о четырехэтажном здании г-образной формы, расположенном на улице Коммунистическая, 11. Здание входит в комплекс застройки на улице Комсомольская и участвует в формировании облика Привокзальной площади, подчеркивается в документе.
Что касается высотной части Дома печати, то, как ранее сообщалось, расположенные здесь помещения неоднократно выставлялись на торги, однако долгое время покупатели на изрядно обветшалую недвижимость не находились. В итоге здание выкупило ООО «Полиграфический комбинат Царицын». Недавно горожане зафиксировали, что в высотке начались строительные работы. По некоторым данным, в здании могут обустроить гостиницу.