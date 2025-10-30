В Волгоградской области простились с командиром штурмовиков Валерием Резниковым

Накануне, 29 октября, в селе Мачеха Киквидзенского района Волгоградской области простились с погибшим на СВО местным жителем – Валерием Резниковым. По информации газеты «Нива», Валерию Александровичу было 60 лет. Он родился в селе Мачеха, выучился на техника-лесовода, в положенное время отслужил срочную.
Весной 2025 года он подписал контракт с Минобороны РФ и ушел добровольцем на СВО, где воевал на переднем крае. Служил командиром 2 штурмового отделения 4 штурмового взвода 2 штурмовой роты 2 мотострелкового батальона. Погиб 4 июня 2025 года при выполнении боевой задачи.
- Он не боялся трудностей, знал, ради чего сражается и был готов сделать всё необходимое ради будущего своих близких, ради всех нас. Все, кто знал Валерия Александровича, вспоминают его доброту, его бесконечную готовность помочь тем, кто в этом нуждался. Он был надежным товарищем и человеком, на которого всегда можно было положиться, - говорится в некрологе.
У Валерия Александровича осталась семья – жена, сын, мать и сестра.
Похоронили героя с воинскими почестями.
Фото Земля Преображенская t.me