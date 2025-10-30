Общество

В Волгоградской области простились с командиром штурмовиков Валерием Резниковым

Общество 30.10.2025 12:27
0
30.10.2025 12:27


Накануне, 29 октября, в селе Мачеха Киквидзенского района Волгоградской области простились с погибшим на СВО местным жителем – Валерием Резниковым. По информации газеты «Нива», Валерию Александровичу было 60 лет. Он родился в селе Мачеха, выучился на техника-лесовода, в положенное время отслужил срочную. 

Весной 2025 года он подписал контракт с Минобороны РФ и ушел добровольцем на СВО, где воевал на переднем крае. Служил командиром 2 штурмового отделения 4 штурмового взвода 2 штурмовой роты 2 мотострелкового батальона. Погиб 4 июня 2025 года при выполнении боевой задачи. 

- Он не боялся трудностей, знал, ради чего сражается и был готов сделать всё необходимое ради будущего своих близких, ради всех нас. Все, кто знал Валерия Александровича, вспоминают его доброту, его бесконечную готовность помочь тем, кто в этом нуждался. Он был надежным товарищем и человеком, на которого всегда можно было положиться, - говорится в некрологе. 

У Валерия Александровича осталась семья – жена, сын, мать и сестра.

Похоронили героя с воинскими почестями.

Фото Земля Преображенская t.me

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
30.10.2025 15:30
Общество 30.10.2025 15:30
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2025 14:32
Общество 30.10.2025 14:32
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2025 14:23
Общество 30.10.2025 14:23
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2025 14:05
Общество 30.10.2025 14:05
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2025 13:04
Общество 30.10.2025 13:04
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2025 12:20
Общество 30.10.2025 12:20
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2025 11:38
Общество 30.10.2025 11:38
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2025 11:02
Общество 30.10.2025 11:02
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2025 10:07
Общество 30.10.2025 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2025 09:32
Общество 30.10.2025 09:32
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2025 08:05
Общество 30.10.2025 08:05
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2025 07:37
Общество 30.10.2025 07:37
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2025 07:13
Общество 30.10.2025 07:13
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2025 07:00
Общество 30.10.2025 07:00
Комментарии

0
Далее
Общество
30.10.2025 06:33
Общество 30.10.2025 06:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:30
Речные маршруты сократят в Волгограде с 5 ноябряСмотреть фотографии
15:29
Кадровые решения для химпрома – в интеграции бизнеса и вузов Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:22
«Зарезал и вытолкнул за дверь»: в подъезде МКД в Волгограде нашли трупСмотреть фотографии
14:46
Т2 запускает бесплатную связь при переходе со своим номером от другого оператораСмотреть фотографии
14:45
Опубликовано видео с места гибели двоих детей на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:32
Бочаров обсудил с силовиками противодействие киевскому режиму и грядущую зиму с чиновникамиСмотреть фотографии
14:23
Туляремия угрожает жителям 32 районов Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:05
Вкус был не очень? В парке Волжского появился «французский» колобок с гримасойСмотреть фотографии
13:20
Двое детей утонули в слетевшем с дороги авто на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
13:09
Летевший в Волгоград самолет ушел на запасной аэродром из-за проблем с метеолокаторомСмотреть фотографии
13:04
Волгоградка перевела аферистам 2 млн рублейСмотреть фотографии
12:46
Ростовчанин убил жену в офисе, его также нашли мертвымСмотреть фотографии
12:32
«Радостно, но не всем»: в Волгограде подрядчик заставил пешеходов шагать по дороге разведчикаСмотреть фотографии
12:27
В Волгоградской области простились с командиром штурмовиков Валерием РезниковымСмотреть фотографии
12:20
В Волжском мортуарии проведут молебен 1 ноябряСмотреть фотографии
11:38
С 1 марта 2026 года изменятся сроки оплаты за капремонт в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:02
В Волжском приставы нашли пропавшего 2-летнего ребенка из Самарской областиСмотреть фотографии
10:50
На 17-летнего мотоциклиста завели дело после смертельного ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:28
Под Волгоградом пьяный водитель не вписался в дорогу и покалечил двух человекСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде за 1,3 млрд рублей выставлен на продажу ТЦ «Космос»Смотреть фотографии
09:32
Дом печати в Волгограде признают объектом культурного наследияСмотреть фотографии
09:00
В России для студентов с детьми предложили бесплатные комнаты в общежитияхСмотреть фотографии
08:30
В волгоградских магазинах поменяли ценники на колбасу, яйца и сахарСмотреть фотографии
08:05
МО: над Волгоградской областью сбито 5 украинских БПЛАСмотреть фотографии
07:37
В Волгограде цены на бензин и дизель продолжают растиСмотреть фотографии
07:13
Росавиация сняла пятичасовой запрет на работу аэропорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:00
На юге Волгограда выросла мега-мусоркаСмотреть фотографииCмотреть видео
06:33
В Волгоградской области беспилотная опасность действует более 6 часовСмотреть фотографии
06:28
Бочаров: обломки БПЛА повредили вышку сотовой связи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:13
7 миллиардов потратили на научные открытия в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 