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У жителей Волгоградской области вырос спрос на умные устройства

Телеком 09.07.2025 17:01
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09.07.2025 17:01


Почти вдвое вырос спрос на гаджеты в Волгоградской области в первом квартале 2025 года – на 189% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В топе отраслей, где наиболее активно применяются цифровые решения – ЖКХ, энергетика, транспорт и логистика. Значительный прирост количества умных устройств среди жителей региона зафиксировала цифровая экосистема МТС.
Так, умные устройства для бизнеса в Волгоградской области стали активнее использовать ресурсоснабжающие организации. Интеллектуальные датчики в режиме реального времени собирают и передают показания счетчиков, рассчитывают расход электроэнергии и воды, а также сигнализируют о возможных сбоях. Это позволяет снизить влияние человеческого фактора, повысить точность учета и оперативно реагировать на аварийные ситуации. 
На втором месте по количеству умных устройств — охранные предприятия. Благодаря автоматическому обмену данными они дистанционно следят за сохранностью объектов недвижимости и транспорта, а также обеспечивают мониторинг сигналов тревоги. Завершает тройку лидеров по числу цифровых решений транспортно-логистическая отрасль. Здесь они применяются для отслеживания движения общественного транспорта и грузов, контроля за расходом топлива, состояния двигателя, маршрутом и другими параметрами.
– Стремительный рост количества умных устройств в Волгоградской области говорит о высокой заинтересованности бизнеса и государственных организаций в цифровизации процессов. Автоматизация в ЖКХ, энергетике и логистике – это уже не просто тренд, а необходимое условие для повышения эффективности работы. Мы видим, как технологии IoT становятся повседневным инструментом в самых разных отраслях региона – например, специальные датчики могут использоваться для управления умными светофорами, которые анализируют текущую ситуацию на дороге и принимают решения об оптимальной продолжительности каждого сигнала, для передачи данных с камер видеонаблюдения и управления автопарком, — прокомментировала директор оператора связи в Волгоградской области Наталья Сахарова. 

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