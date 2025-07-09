Происшествия

В Волгограде конфисковали человеческие волосы на 4 млн рублей

Происшествия 09.07.2025 13:57
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09.07.2025 13:57


Мировой судья в Волгограде постановил конфисковать многомиллионную партию человеческих волос, которые привезла из Дубая пассажирка в двух чемоданах. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, согласно заключению таможенного эксперта рыночная стоимость товара составляет более 4,3 миллиона рублей.

Установлено, что 12 февраля текущего года у пассажирки рейса Дубай (ОАЭ) - Волгоград, которая проследовала по «зеленому» коридору зоны таможенного контроля, было обнаружено два чемодана с человеческими волосами, которые она пыталась провезти без декларирования. В общей сложности было обнаружено 222 связки волос общим весом 40,9 кг. 

Нарушительница пояснила, что везла волосы для использования в салонах Москвы. О том, что товар нужно было декларировать, женщина якобы не знала. 

Постановлением мирового судьи она признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде конфискации предмета совершения административного правонарушения. Решение может быть обжаловано.

Фото Астраханской таможни

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