В Волгограде конфисковали человеческие волосы на 4 млн рублей

Мировой судья в Волгограде постановил конфисковать многомиллионную партию человеческих волос, которые привезла из Дубая пассажирка в двух чемоданах. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, согласно заключению таможенного эксперта рыночная стоимость товара составляет более 4,3 миллиона рублей.

Установлено, что 12 февраля текущего года у пассажирки рейса Дубай (ОАЭ) - Волгоград, которая проследовала по «зеленому» коридору зоны таможенного контроля, было обнаружено два чемодана с человеческими волосами, которые она пыталась провезти без декларирования. В общей сложности было обнаружено 222 связки волос общим весом 40,9 кг.

Нарушительница пояснила, что везла волосы для использования в салонах Москвы. О том, что товар нужно было декларировать, женщина якобы не знала.

Постановлением мирового судьи она признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде конфискации предмета совершения административного правонарушения. Решение может быть обжаловано.

Фото Астраханской таможни